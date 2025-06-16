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解密「郵輪旅遊」的數字秘密　直擊幕後房務、餐飲、娛樂三大環節

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文／人物誌

郵輪旅遊的風氣日起，無論你有過上船乘風破浪經驗，或是還在憧憬海上遊的浪漫，郵輪對於海島臺灣的旅客而言，是有絕對的吸引力。而在航班、航點越來越多的盛況下，一艘可載客兩、三千人的郵輪，乘客在單純享受設備、用餐之際，可曾想過這麼大的船體，如何順暢運作、而且能讓旅客擁有舒服的空間和環境？

「房務、餐飲、娛樂」可說是一艘郵輪對旅客最重要的三大環節，也是旅客對郵輪觀感的最直接感受。此次，開箱老字號招牌「麗星郵輪 2.0—探索星號」，將揭開這三大領域的神祕面紗，郵輪主管以豐富的經驗，分享海上工作心得，告訴旅人不為人知的「數字秘密」！

五小時完成926間客房、一間房只有15分鐘的快速整理

▲郵輪上有各種因應不同年齡層的娛樂活動。（人物誌攝影／劉育良，下同）

擁有23年酒店房務管理經驗的Ann，從基層員工做起，一路到目前的Hotel Director頭銜，從新人的一知半解到今日的獨當一面，她熟諳整艘船在房務管理方面的運作，「郵輪就像是航行海上的大型飯店，聘用的員工數量比陸地上的酒店還多，員工來自世界各國，管理的事物既多且複雜。當大船靠港送旅客下船遊覽、再到旅客返回船上或迎接新登船的乘客，船上清潔人員得在幾小時之內完成所有房務的清潔，這是一場和時間賽跑的工作！」

快節奏的調度，Ann要指揮全船超過一千位員工每天的例行工作，房務的整理是最大要項，「全船有926間大小不等的客房，工作人員每天上午11點開始清理，下午4點半前必須完成，平均一位工作人員得在五小時的時間內，完成16到17間房的整理，一個房間大概只能有15分鐘（視艙房等級和大小而有時間長短之別），工作量相當驚人。」

數字說明工作量的負擔，然而，Ann覺得郵輪的船務比陸上酒店來得更有趣，「最重要的是自己的心態，我從基層做起、矢志第二年就要當上主管，我做到了，給自己訂目標，完成和自己的競爭，態度終究決定工作成就的高度。」

24小時做出一萬份餐點 一天用掉6000顆蛋

相較於房務，餐飲的工作更是繁瑣，在郵輪上有些餐廳接近24小時全天候營業，還得供應免費餐廳的三餐和消夜，外加幾家付費餐廳的料理，「探索星號」Executive Chef Choo扛下的壓力，絕非外界足以想像的嚴峻。而所有的工作事項，轉化成數字，更是令人驚訝，「一艘船出航原來得準備這麼多食材啊！」

「船上大小餐廳11家，單以三家免費餐廳來說，一餐必須備妥近3000份、一天三餐加上消夜，就超過一萬份了，這樣龐大的烹飪工作，集中在132名廚房員工的身上。」來自馬來西亞檳城的行政主廚CHOO這麼說。在船上服務已超過25年，練就面對客人、廚師、以及船上包羅萬象餐飲類別的挑戰功夫，他笑說：「我曾經有過20個月沒有回家的紀錄，船期有時候真的很忙。」

工作人員在廚房有多忙碌，旅客們是看不到也難以想像的，若再舉例食材的份量，可能會更有感：「米一天要350公斤、蛋一天要6000顆、牛奶一天要400公升、肉一天要500公斤、海鮮一天要600公斤，如果一次航程多天，就得再往上翻倍。」如此驚人的物品數量，在船隻靠岸基隆港後，必須在三個小時內，完成所有的補給作業，仰賴高度專業的經驗和運籌帷幄。

帶領臺灣旅客走入國際娛樂視野

郵輪上的娛樂包羅萬象，除了大家熟悉的晚間室內表演秀外，只要你有時間，從早到晚各有不同類型的娛樂供旅客選擇，如何安排表演節目，考驗主事者的調配，擁有近九年船上娛樂掌舵經驗的Cruise Director Rachel，帶領來自各國的表演者，在大架構不變的前提下，微調了小細節，讓演出更完美。

船上主要的室內演出大型秀隨著季節、特定節日、特殊航線等做出調整，歌舞、魔術、特技，透過一個主題串連而成，讓觀眾能更清楚理解到表演的精神和情節；至於其他的各項表演，則須滿足不同的年齡層所需，達成文化背景、旅遊目的的融入，將國際化的演出視野，傳給臺灣的消費者。

Ann熱愛郵輪行業、為此付出許多的心血和努力，「一個團隊能順利完成所有任務，讓旅客有賓至如歸的感受，就是我的成就感。」於是，她在郵輪開幕時，親自擔任主持人，展現熱情奔放的活力；而在演出結束後，又和所有舞群討論、排演，讓不同航期展現不同的娛樂繽紛。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 郵輪, 餐飲, 職場, 工作

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