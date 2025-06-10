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85度C年中慶限定3天「買4送2」　路易莎6／13前全品項寄杯85折

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記者蔡惠如／綜合報導

年中檔期連鎖咖啡品牌祭出小確幸，85度C與路易莎咖啡分別推出短期促銷活動，主打寄杯折扣與跨店取買贈組合，鎖定日常通勤族與習慣儲值型消費者。85度C明（6／11）起一連三天，推出特頂品項買4送2優惠，每日限量要買要快；路易莎則推寄杯5杯可享85折，適用於全飲品。

▲85度C、路易莎、星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲85度C祭出年中慶優惠。（圖／各業者提供）

85度C推出為期三天的年中慶活動，從6／11至6／13期間，每日早上10點起開放APP用戶選購跨店取「買4送2」組合。兩款指定商品為大杯拿鐵咖啡與「就是海岩咖啡」，均為店內人氣熱銷品項。大杯拿鐵6杯原價600元，優惠價400元；海岩咖啡6杯原價510元，優惠價340元，等於每杯分別約67元與57元，折數約為66折至67折。

▲85度C、路易莎、星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

需注意其活動為限量供應，每款每日限量2,000組，每名會員每日限購一組，冷熱皆可，優惠需透過APP結帳購買，無法於門市現場直接購得，但支援跨店取，走到哪就能喝到哪。

▲85度C、路易莎、星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

路易莎則在6／13前推出19周年慶回饋活動，針對實體門市寄杯消費，推出「5杯寄杯一組，享85折」的優惠方案，適用於全飲品（不含手沖與超越精品系列），且不限品項、規格與購買組數。此活動主打多寄多折，適合日常常購族群囤杯。

關鍵字：

咖啡, 促銷, 年中慶, 限量, 特惠, 85度C, 路易莎

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