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交往初期必須先確定「4件事」　婚姻觀、誰負責買單其實很重要

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星座,占卜,。（圖／tvn_drama IG）

▲交往初期必須先確定「4件事」。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不適合是常常聽到的分手理由，但是這真的是理由嗎？其實一開始就應該知道對方是不是適合的人，而不是到了最後才草草打發說一句不適合。而戀愛初期大家都會產生摩擦，因此出現不適合的感覺，但是更重要的或許是兩人要如何磨合，這幾件事情要先確定。

1.確定價值觀

要走到長久必須要價值觀相同，現在的愛情已經不是互相陪對方吃喝玩樂而已，更實際的是兩人面對現實層面的看法是否相同，而這就是價值觀。這是首先就是確定的，因為人的價值觀其實是沒辦法做太大更改的，沒有對錯，只有你怎麼看，所以如果一開始就覺得與對方有很大的偏差，那麼就要及時磨合，以免以後的認知越離越遠。

2.金錢觀的認知

雖然說金錢不是一切，但是每天需要面對的就是金錢。所以兩個人在一起應該要互相確認一下彼此的金錢觀，或者說是對金錢使用上的看法，比方說AA制或是一餐你請一餐我請，先建立了彼此的共識，避免到後面因為金錢觀影響了愛情。

3.對婚姻的看法

一般來說大家都把婚姻當做是戀愛的終點，而婚姻又是怎麼一回事呢？情侶還是應該先討論彼此對婚姻的看法，常常聽說戀愛了七八年的情侶最後還是分手了，只是因為其中一方暫時還不想結婚，而另一方的青春早已花在他身上，卻只能草草收場各自安好。雖然這是每個人的選擇，但是盡可能還是要確定另一半對愛情和婚姻的看法，這樣才能一起走向終點，祝大家的愛情都能得到圓滿。

4.設定共同目標

常常說兩個人在一起是為了讓彼此變得更好，其實大家可以在剛開始就設定兩人要一起去完成的目標，這樣會讓雙方都有心力去努力，同時也能不斷誕生出新鮮感，所以不妨在一段時間之中設定幾個小目標，這樣的愛情更實際又美好！

關鍵字：

愛情, 價值觀, 金錢觀, 婚姻, 共同目標

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