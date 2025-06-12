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45歲金泰希神仙狀態生圖不用修　愛台灣美食一來就吃「火焰烤鴨」

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記者李薇／台北報導　圖／kimtaehee99

「第一美女」金泰希睽違13年再次來到台灣，昨（11日）中午抵達桃園機場，休閒裝扮掩蓋不住好氣質，6月12日出席君綺電波代言活動，一襲水藍色魚尾禮服平口設計展現直角肩，簡直是女神降臨，即使已經45歲、育有兩女依舊狀態超仙，她也分享，昨天本來很想要吃很多的東西，但因為工作需要在鏡頭前面維持完美狀態，所以不太吃很鹹、很油膩的東西，平時也會做運動、保持作息正常、飲食管理，有時候也會透過醫美加強呵護。

▲▼ 金泰希吃了防腐劑！睽違13年訪台「零死角超狂美貌」主持人都驚呆。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 金泰希吃了防腐劑！睽違13年訪台「零死角超狂美貌」主持人都驚呆。（圖／記者謝盛帆攝）

▲金泰希簡直仙女下凡。（圖／記者謝盛帆攝）

久違來到台灣，金泰希表示，之前來台灣是為了戲劇宣傳活動，自己是很喜歡美食的人，印象最深刻的就是珍珠奶茶，這次來感覺不一樣的就是街道、建築物變得很新穎，更加漂亮了，上次來的時候很多粉絲迎接，感受到很多溫暖，「昨天來的時候，就吃了火焰烤鴨。」

金泰希IG。（圖／金泰希IG）

對於肌膚狀態的維持，金泰希就表示，過去做過很多項目，像是按摩、SPA、日常保養，現在因為有家庭之後，要照顧小孩、家庭，即使沒有演藝工作，也有很多事情要做，所以如果想要很快護理，就會透過醫美來速效進行。

她過去受訪時也曾分享，若是不需要拍戲的時候，會儘量素顏，讓肌膚獲得充分的休息，平時晚上的保養，就是化妝水、乳液、乳霜跟眼霜，早上的保養步驟就比較簡單，化妝水、精華液、乳液和眼霜，最後再上一個BB霜，就完成整個護膚步驟。

金泰希IG。（圖／金泰希IG）

不只是臉部狀態的呵護，對於細節金泰希也不放過，外出的化妝包就會放3到4支護唇膏，因為她覺得護唇非常重要，塗上去會讓整個人看起來比較有精神，因此，會隨身攜帶護唇產品，針對不同的狀況來滋潤雙唇；還有早晚都會使用眼霜來加強眼周滋潤。

金泰希IG。（圖／金泰希IG）

關鍵字：

金泰希, 君綺電波, 保養, 醫美, 抗老, 韓星

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