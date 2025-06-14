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畢業袍裡面怎麼穿？6個學士服穿搭技巧　學士帽顯臉小戴法要筆記

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文／美人圈

畢業典禮對於學生來說是極為重要的里程碑，更是能在校園中留下青春倩影的最後機會。正值畢業季到來，如何在畢業典禮上既穿的正式莊重，又能在一眾同樣的畢業袍中別出心裁、亮眼奪目，一定是每位畢業生的共同煩惱！以下分享六個「學士服穿搭技巧」，畢業典禮前治裝就看這篇！

▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）

▲章若楠。（圖／微博＠章若楠official）

畢業袍／學士服搭配技巧1：白色短洋裝

畢業典禮屬於莊重又充滿知性氛圍的場合，內搭服裝不宜太過暴露。此時不妨參考艾瑪華森的經典畢業穿搭，選擇一件帶有小正式感的白色短洋裝，既優雅又不會太拘謹。許多歐美明星與KOL也偏愛這種典雅白色連身裙，搭配一雙細高跟鞋，女神氣場全開！

 
 
 
 
 
 
 
 
 

畢業袍／學士服搭配技巧2：淺色套裝

如果覺得白色短洋裝搭配上細高跟的組合看起來太過成熟的話，也可以參考歐陽娜娜從伯克利音樂學院畢業時的搭配！歐陽娜娜選擇的是美國小眾品牌Reformation的小白裙套裝，鞋子則是來自法國經典品牌Repetto的黑色芭蕾舞鞋。黑白素色的組合，簡約卻又十分優雅迷人！

▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）

▲歐陽娜娜。（圖／IG@nanaouyang）

畢業袍／學士服搭配技巧3：白色襯衫

畢業袍因為領口開口較大，如果擔心露出太多肌膚的話，可以選擇有領的襯衫做搭配，這同時也是最多人喜愛的畢業袍穿搭組合！襯衫領子又有各式不同種類，像是市面上最常見的尖領，或是小圓領、娃娃領，甚至是荷葉領等等，可以藉由不同的領口樣式來傳達搭配的小巧思。

▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）

▲內搭襯衫是最多人喜愛的畢業袍穿搭組合！（圖／微博＠沈月）

畢業袍／學士服搭配技巧4：黑色短裙

如果畢業典禮當天天氣很好，除了內搭的一套衣服外還要再罩上畢業袍，絕對是會大爆汗！這時就可以選擇較為輕便又涼爽一點的搭配。少女時代的徐玄和潤娥，在拍攝畢業照時便是穿上白色襯衫＋黑色短裙。徐玄穿著的是A字裙，潤娥則是高腰鉛筆裙，白色襯衫非常顯臉小，深色裙裝則可以讓腿部比例看起來更加修長！

▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）

▲少女時代徐玄、潤娥。（圖／微博＠愛在silence）

畢業袍／學士服搭配技巧5：鞋款怎麼挑？

在畢業袍扣起之後，能讓人第一眼讓人注意到的便是鞋子了，因此鞋款的搭配非常重要！畢業典禮當天可能有校園巡禮或是要到校園四處走動拍照的環節，選擇平底的小皮鞋或是德訓鞋、小白鞋等較為輕便的鞋款，可以讓行走更沒有壓力，對於沒有穿著高跟鞋習慣的學生族群來說也更加無負擔！

▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）

▲學士服鞋款的搭配非常重要。（圖／微博＠顛覆你三觀）

▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）

▲PRADA皮革樂福鞋。（圖／PRADA）

畢業袍／學士服搭配技巧6：學士帽怎麼戴才好看？

學士帽如果沒戴好，不僅壓頭皮又顯得臉大，怎麼拍都不好看真的會超懷疑人生！不過現在也有許多人在網路上分享「怎麼戴學士帽才好看」的教學影片，首先拿到學士帽時先找到帽子的正面，往內翻折幾次到合適的大小，戴上頭調整到好看的位置，再拿小黑夾固定在帽緣，這樣不僅頭怎麼動都不會掉，還能顯臉小！

▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）

▲趙今麥。（圖／微博＠趙今麥angel）

如果覺得小黑夾太過樸素的話，也可以選擇珍珠髮夾或是跳色BB夾做搭配，成為整個畢業袍穿搭的亮點！

▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）▲畢業服穿搭。（圖／翻攝自微博、IG）

▲用亮色髮夾當畢業袍穿搭的亮點。（圖／IG@hyeri_0609、@jessica.syj）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 畢業季, 學士服, 穿搭

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