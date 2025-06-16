別小看「氣味」這件事！能觸發記憶、甚至反映當下個人狀態

文／陳美菁 圖／幸福文化、達志示意圖

如果你想透過氣味來改善人際關係、調整意念、建立個人形象或轉化能量，那麼第一步，請先從「嗅覺」開始練習覺察。我常說：「相由心生，香由心動。」氣味表現的，不只是外在好不好聞，而是你內在此刻的頻率與狀態。當你聞到一個味道，請先問問自己：「我為什麼喜歡？為什麼抗拒？」每一次誠實的回應，都是面對自己情緒的練習。

我們可以透過「脈輪系統」或是「香氣的調性偏好」來觀察自己。例如你偏好甜美、溫暖的香氣，也許代表渴望被理解與療癒；你會強烈排斥某種氣味，也可能是內在藏著某一塊尚未被接納的自己。我很建議你準備一本「香氣日記」來練習覺察，每天寫下對一種氣味的感受，你會從中發現，對於香氣描述的用字遣詞藏著你的思維模式─是喜悅？壓抑？還是批判？有些人對於不喜歡的味道反應非常強烈，從這裡也能看見我們面對世界的包容力是否夠開闊。

氣味能觸發情緒、記憶以及反映當下的你



當你開始對氣味有了覺察，其實就是在開啟一扇與內在對話的門。你會發現，原來氣味不只是好不好聞，它會悄悄地觸發你的情緒、記憶，甚至反映你此刻的狀態。找到你真正喜歡、會讓你感到安心或快樂的香氣，是自我調頻的起點。當你願意觀察自己對香氣的喜好與抗拒，嗅覺就會成為一種整理情緒的工具，幫助你回到內在的平衡。

除了香氣日記的書寫，還可以在生活中創造香氣儀式感，不論是一滴精油、一杯剛煮好的咖啡，或是一顆柑橘的果香，這些氣味不只是陪伴，更是提醒：「現在的我需要什麼？」每天為自己選一種氣味，其實就是對自己說：「我值得被好好對待。」情緒，是會被氣味觸發的；而氣味，也能協助我們重塑記憶、修復感受，更是我們內在磁場的延伸。你的想法會影響神經系統，而神經系統會透過電流傳導到全身，形成一種看不見的能量場。例如當你處於焦躁或憤怒時，大腦會發出壓力訊號，觸動神經系統，心跳加快、肌肉繃緊、語氣提高，甚至臉部表情不自覺緊張起來。這時候，你的磁場就會變得緊繃，也容易吸引到同樣頻率的人或情境。反過來說，當你的內在是穩定、柔軟、有愛的，你所散發出的磁場，就會讓人想靠近，也會吸引到溫和、有共鳴的互動。當你因氣味而調整思維，大腦會啟動神經傳導，這些電流在身體內產生磁場，而你的磁場會吸引與你同頻的人、事件與機會。

久而久之，這些香氣會替你累積更多美好的記憶，而你的情緒系統也會開始相信：快樂，其實可以被選擇。但記得，氣味只是工具，真正的轉變，來自那顆「我想改變」的心。否則你噴了一屋子的玫瑰，心裡還在怨人生，那香氣也只是陪你漂漂亮亮地抱怨而已。氣味，是一種溫柔而真實的提醒，它會不斷把你帶回你是誰。當你開始聞懂自己，也就開始活出屬於自己的氣場與人生韻律。真正的改變，是當你願意為自己挑選香氣的那一刻，就已經在為自己重新定頻。