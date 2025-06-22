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乾淨輪廓眼妝畫法公開！最佳眼影位置、掌握眉眼走向更顯俐落

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文／美人圈

眉毛、眼線、眼影總是讓新手頭痛，其實只要掌握基本技巧，就能畫出乾淨、俐落的眼妝輪廓！關鍵就在於眉型與眼型的呼應，不論是眉毛的角度、眼線的延伸、還是眼影的暈染，都會影響整體妝容的精緻度。這次整理新手也能輕鬆上手的眉眼妝技巧，教你從根本改善眉眼比例，打造立體有神、輪廓分明的眼妝！

乾淨眼妝輪廓這樣畫！掌握眉眼走向更顯俐落

很多人畫眉毛、眼妝時會忽略整體的走向與連貫感，導致完妝後眼部輪廓看起來不夠俐落。化妝師建議，想打造乾淨、立體的眼妝效果，關鍵在於眉毛與眼妝的「走向協調」，從眉型開始就要順著眼型延伸，才能畫出有層次又不雜亂的妝感！具體來說，可以讓眉毛下緣與眼型下緣的角度保持一致，整體線條才會乾淨、輪廓感自然清晰，接下來就一起看更多實用畫法吧！

▲眼妝畫法 。（圖／翻攝自IG）

▲打造乾淨、立體的眼妝效果關鍵在眉眼走向。（圖／IG@romandyou，下同）

乾淨輪廓眼妝畫法

先找出下眼瞼曲線

首先，可以正面平視鏡頭觀察眼型，特別的是可以先畫好眼妝再找到下眼瞼曲線，沿著曲線畫出臥蠶下眼影及下眼線，因為畫好的臥蠶其實也是眼型的一部分，所以在整個臥蠶下方先標記幾個位置、之後再連成一條曲線，這就是整個眼型的走向。

▲眼妝畫法 。（圖／翻攝自IG）

將下眼瞼曲線翻轉到眉毛上

接著就是重點，將下眼瞼曲線翻轉到眉毛上，這邊特別注意，翻轉不是說一定要對到完全一致，就是兩條線盡可能平均、走向一致即可，這時候也可以觀察一下你的眉型，是不是都修的太平、缺少弧度？眉眼形狀平均的話，整體形狀會像是杏仁形或是橢圓形，不會有太突出的角度，眉型也是自然柔和。

▲眼妝畫法 。（圖／翻攝自IG）

順著定位點畫出眉型

畫出眉型參考線後，接著可以先用眉筆標出眉頭、眉中及眉尾的定位點，再根據線條及定位點慢慢填補眉毛空隙、畫出眉型。用這樣的方式畫出的眉型基本上會與眼型相當和諧、起到互相修飾的效果，也不會失手把眉毛畫得太平眉、或是眉峰過高太銳利，這樣眉眼相互搭配的妝容不僅修飾度高，還可以有矯正眼型的效果！

▲眼妝畫法 。（圖／翻攝自IG）

眼影不要超過這個範圍

最後還有重點，就是眉毛＋下眼瞼的杏仁形或是橢圓形，其實這個範圍也會是眼影的範圍，眼影建議不要超過這個範圍，畫多了會顯得壓抑突兀！這樣子找出最適合自己眉眼輪廓的眼妝，才會有修飾眼型的效果。

▲眼妝畫法 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 眼妝, 眉型, 眼線, 眼影

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