fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒百萬刺繡包致敬西湖屏風、鏤空球包美翻！搶看最新工坊系列爆款

>

記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒2024/25 Métiers d'art 工坊系列去年12月選址於別具詩意的杭州西湖辦秀，以服飾與配件傳遞出夢境般的東方意象。近日隨著形象照公開，品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、劉雯都受邀出鏡，讓我們一同近距離欣賞系列中的重點包款、配件單品，甚至以烏木漆面屏風化作包款靈感之一，打造要價百萬的亮片珠飾刺繡口蓋包。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 2024/25 Métiers d'art 工坊系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

此次系列以嘉柏麗香奈兒鍾愛的19世紀烏木漆面屏風為靈感，將巴黎康朋街的優雅情懷延伸至中國杭州西湖，形象照中，身著黑白套裝的蒂妲史雲頓氣場詩意冷冽，在晨霧輕罩的湖畔前，無需言語即能彰顯超脫凡塵的仙氣。超模劉雯則以飾有花卉刺繡圖騰的黑色縐緞褶飾洋裝，搭配由 Lognon 工坊精心打造的波浪狀荷葉領，手拎立體絎縫鍊帶包款，演繹出兼具剛柔的東方美學。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲棕金色飾以亮片珠飾刺繡口蓋包 NTD1,042,900 。（圖／品牌提供）

2024/25 Métiers d'art 工坊系列在服飾上展現精湛工藝技術，Lesage 工坊精緻繡製的背心，搭配Goossens 工坊打造出結合灰色、午夜藍與復古金的項鍊，營造熠熠星空的視覺效果。本季重點包款也堪稱是高訂華服等級的水準，猶如烏木漆面屏風的口蓋包要價百萬，深棕為底的柔軟布料上綴滿金色與香檳色亮片，彷彿夜晚星河倒映在湖水中的粼粼波光，點綴其上的立體花卉刺繡由Montex工坊悉心打造，結合珍珠、珠飾與金屬線繡工藝，格外精緻。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲米黑色菱格紋麂皮拼接大型購物包 NTD251,700 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲銀色金屬鑲以雙C LOGO與星星水晶鏤空星型晚宴包 NTD683,300 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲金色金屬鑲以雙C LOGO與星星水晶鏤空球型晚宴包 NTD719,300 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲淺米色斜紋軟呢CHANEL 25 包款 小型款 NTD197,800 。（圖／品牌提供）

另一款焦點則是以金色金屬構築、滿布水晶與雙C、星星圖騰的鏤空球型晚宴包，如星辰灑落掌心，彷彿將夜空收納其中。而造型宛如童話故事中許願星的銀色鏤空星型晚宴包，也在珠寶細節中點亮整體造型，成為派對場合上的亮眼配件。此外，柔和色調的斜紋軟呢CHANEL 25 小型包款勢必成為話題款式之一，透過精緻的布料與鍊條細節，傳遞出輕盈、俏皮卻不失高雅的氣質。

以下看更多

▲▼Delvaux 。（圖／品牌提供）

▲▼Delvaux 。（圖／品牌提供）

▲▼Delvaux 。（圖／品牌提供）

▲▼Delvaux 。（圖／品牌提供）

Delvaux以高超的皮革工藝技巧重新詮釋花卉之美，為品牌代表性的包款之作重獲新生，像是馥郁的鬱金香綴飾於Brillant系列Tulips手袋的手柄之上，碰撞出嶄新的生命力；Tempête系列Sweet Daisy手袋採用香草色Silky Calf小牛皮，飾以別致的雛菊紋。Pin系列水桶手提袋以白色皮革雕琢鳶尾花，與薄荷色調外觀交相輝映；而Brillant系列與Tempête系列手袋均以精美珠飾、映現雛菊的靈動姿態。

關鍵字：

香奈兒, 劉雯, CHANEL, 202425 Métiers d’art

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【起飛5分鐘失聯】印航客機墜毀！現場一片混亂宛如地獄

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

Longchamp烤焦吐司包太可愛！「秋季話題3新包」迷你水餃袋百搭必收 《我奪走了公爵的初夜》徐玄仙女風、帥氣西裝切換自如　時髦反差超討喜 「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男 蘭蔻、資生堂「最美快閃店」即日開跑　尊寵待遇美照拍不完 夢幻聯名登場！Crocs寶可夢伊布毛絨厚底鞋、Converse哆啦A夢帆布鞋必收 卡地亞熱賣Santos錶有小尺寸了　915萬美洲豹冰桶與水晶杯齊亮相 「把麵包印在紙上」超想咬一口！日搞怪法棍包裝紙逼真色澤引熱議

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面