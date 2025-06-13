香奈兒百萬刺繡包致敬西湖屏風、鏤空球包美翻！搶看最新工坊系列爆款

記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒2024/25 Métiers d'art 工坊系列去年12月選址於別具詩意的杭州西湖辦秀，以服飾與配件傳遞出夢境般的東方意象。近日隨著形象照公開，品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、劉雯都受邀出鏡，讓我們一同近距離欣賞系列中的重點包款、配件單品，甚至以烏木漆面屏風化作包款靈感之一，打造要價百萬的亮片珠飾刺繡口蓋包。





▲香奈兒 2024/25 Métiers d'art 工坊系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

此次系列以嘉柏麗香奈兒鍾愛的19世紀烏木漆面屏風為靈感，將巴黎康朋街的優雅情懷延伸至中國杭州西湖，形象照中，身著黑白套裝的蒂妲史雲頓氣場詩意冷冽，在晨霧輕罩的湖畔前，無需言語即能彰顯超脫凡塵的仙氣。超模劉雯則以飾有花卉刺繡圖騰的黑色縐緞褶飾洋裝，搭配由 Lognon 工坊精心打造的波浪狀荷葉領，手拎立體絎縫鍊帶包款，演繹出兼具剛柔的東方美學。





▲棕金色飾以亮片珠飾刺繡口蓋包 NTD1,042,900 。（圖／品牌提供）

2024/25 Métiers d'art 工坊系列在服飾上展現精湛工藝技術，Lesage 工坊精緻繡製的背心，搭配Goossens 工坊打造出結合灰色、午夜藍與復古金的項鍊，營造熠熠星空的視覺效果。本季重點包款也堪稱是高訂華服等級的水準，猶如烏木漆面屏風的口蓋包要價百萬，深棕為底的柔軟布料上綴滿金色與香檳色亮片，彷彿夜晚星河倒映在湖水中的粼粼波光，點綴其上的立體花卉刺繡由Montex工坊悉心打造，結合珍珠、珠飾與金屬線繡工藝，格外精緻。





▲米黑色菱格紋麂皮拼接大型購物包 NTD251,700 。（圖／品牌提供）







▲銀色金屬鑲以雙C LOGO與星星水晶鏤空星型晚宴包 NTD683,300 。（圖／品牌提供）







▲金色金屬鑲以雙C LOGO與星星水晶鏤空球型晚宴包 NTD719,300 。（圖／品牌提供）





▲淺米色斜紋軟呢CHANEL 25 包款 小型款 NTD197,800 。（圖／品牌提供）

另一款焦點則是以金色金屬構築、滿布水晶與雙C、星星圖騰的鏤空球型晚宴包，如星辰灑落掌心，彷彿將夜空收納其中。而造型宛如童話故事中許願星的銀色鏤空星型晚宴包，也在珠寶細節中點亮整體造型，成為派對場合上的亮眼配件。此外，柔和色調的斜紋軟呢CHANEL 25 小型包款勢必成為話題款式之一，透過精緻的布料與鍊條細節，傳遞出輕盈、俏皮卻不失高雅的氣質。

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Delvaux以高超的皮革工藝技巧重新詮釋花卉之美，為品牌代表性的包款之作重獲新生，像是馥郁的鬱金香綴飾於Brillant系列Tulips手袋的手柄之上，碰撞出嶄新的生命力；Tempête系列Sweet Daisy手袋採用香草色Silky Calf小牛皮，飾以別致的雛菊紋。Pin系列水桶手提袋以白色皮革雕琢鳶尾花，與薄荷色調外觀交相輝映；而Brillant系列與Tempête系列手袋均以精美珠飾、映現雛菊的靈動姿態。