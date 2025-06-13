台南首間樂高專賣店開幕民眾排長龍　積木小吃太可愛

▲台南首間位於南紡購物中心的樂高專賣店今開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台南迎來首間樂高授權專賣店，成為台南樂高迷的新天堂，也結合在地特色，於店內推出台灣唯一的積木版台南小吃，小吃「樂高化」後看起來超可愛，激發無限創意，專賣店位於南紡購物中心A2館一樓，不僅是台南首家授權店，還設有全台最大樂高拼砌體驗遊戲區，今（6／13）正式開幕也吸引民眾排長龍入場體驗。

這次開幕的一大亮點是以台南小吃為主題打造的「積木美食攤車」，由樂高認證大師黃彥智設計，搭配兩位樂高達人戚心偉與詹政峰的創意加持，實體化展現出擔仔麵、蝦仁飯、棺材板、白糖粿等地道台南滋味。讓文化與創意在展場中融合，成為台南樂高專賣店最具話題的在地裝置。

除了視覺與體驗空間的設計外，店內銷售商品也相當豐富，包括經典系列與期間限定商品，並搭配開幕專屬優惠。即起至7／31單筆消費滿額可獲贈不同贈品，例如滿1,200元可兌換「復古汽車」或「熊貓」小組，滿6,000元可換到「樂高商店」等限定套組。此外，6／30前還加碼推出新品刮刮樂與收藏盒組，欲吸引樂高迷與親子族群搶購。

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