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「5類朋友」不要交！經常消耗你情緒　相處後覺得心更累

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▲▼「5類朋友」不要交！相處後覺得心更累 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲5種損友不要交。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在人生旅途中，朋友是不可或缺的重要角色，真正的朋友能在你低落時陪伴、在你成功時真心祝福。然而，有些人表面上看起來熱情，實則卻對你的生活、價值觀甚至心理造成負面影響，學會辨識這類人，才能避免受到傷害，並建立健康的人際關係。

#經常消耗你情緒的人

這種朋友總是抱怨、負能量滿滿，卻從不聽取建議，也不願改變。你每次與他們相處後都覺得疲累，甚至影響了自己的情緒和判斷。這種朋友並不是真的需要你幫忙，而是無止盡地吸走你的正能量。

▲▼「5類朋友」不要交！相處後覺得心更累 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#過度比較與貶低你的人

身邊總有些朋友以「開玩笑」之名，不斷批評你的外貌或能力，讓你懷疑自己、失去自信。真正的朋友應該是支持你、鼓勵你成長，而不是讓你感覺「不夠好」。

#常慣性利用你的人

有的朋友找你總有些目的，他們只在需要幫忙、借錢或尋求資源時才出現，平常卻對你的需要視而不見，久而久之這類關係總是單向的付出，容易讓人心力交瘁。

▲▼「5類朋友」不要交！相處後覺得心更累 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#慫恿你做違背原則或有害行為的人

慫恿你翹課、說謊，甚至參與危險活動的人要注意！這些人表面上給你「自由」與「刺激」，實則是在拉你走向不健康甚至危險的方向。

#表裡不一、是非多的人

有的朋友總人前一套、背後一套，喜歡散播八卦、挑撥是非，這類人缺乏誠信，也無法建立真正的信任關係。

關鍵字：

友情, 人際關係, 假朋友, 負面影響, 警惕

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