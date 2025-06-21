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健康新寵兒「西芹汁」紅什麼？從排毒到美肌5個功效一次看

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文／人物誌

近期，社群媒體吹起一股「西芹汁風潮」，許多網紅與養生達人紛紛分享自己每日飲用西芹汁的習慣與成效。從Instagram到Threads都可以看到它的食用心得。

西芹汁不僅是天然、無添加的果汁，甚至被封為超神奇的蔬果飲品。究竟西芹汁為什麼這麼火紅？它對人體有哪些具體的益處？以下這篇文章將分享西芹汁的五個健康功效，快一起跟上這波西芹汁風潮吧！

▲西芹汁被封為超神奇的蔬果飲品。（圖／免費圖庫pexels，下同）

1.促進消化與腸道健康

西芹含有豐富的膳食纖維，能有效促進腸道蠕動，改善便秘問題。其天然的酵素也有助於分解食物，減輕腸胃負擔，維持腸道健康。經常飲用西芹汁，有助於維持良好的消化系統功能。

2.抗發炎與減輕過敏反應

西芹中含有多種抗氧化物質，如類黃酮與維生素C，具有抗發炎作用。這些成分有助於減輕由於環境因素或飲食不當引起的過敏反應，對於易過敏體質的人士，適量飲用西芹汁可作為日常保養的一部分。

3.降血壓與保護心血管

西芹富含鉀、鈣、鎂等礦物質，這些成分有助於調節體內的鈉鉀平衡，促進血管擴張，從而達到降血壓的效果。對於有高血壓或心血管疾病風險的人士，適量飲用西芹汁可作為輔助保健措施。

4.提升皮膚健康與抗老化

西芹汁中的維生素C與其他抗氧化成分，有助於中和自由基，減緩皮膚老化過程。長期飲用西芹汁，有助於維持皮膚彈性，減少細紋與皺紋的產生，讓肌膚保持年輕光滑。

5.支持肝臟排毒功能

西芹含有天然的植物化學物質，如芹菜素，具有促進肝臟解毒功能的作用。這些成分有助於加速體內毒素的代謝與排出，維持肝臟健康。定期飲用西芹汁，有助於提升身體的自我排毒能力。

西芹汁作為一種天然、營養豐富的飲品，對於現代人維持健康生活可說是益處多多。無論是促進消化、抗發炎、降血壓、保護心血管、提升皮膚健康，還是支持肝臟排毒，西芹汁都能提供多方面的益處。把它帶入日常飲食中，搭配均衡的飲食與適度的運動，有助於維持良好的健康狀態。記得選擇新鮮食材，適量飲用，讓西芹汁成為您健康生活的一部分。

另外，若你剛認識西芹汁，是想開始嘗試的新手的話，可以先看看《神奇西芹汁：醫療靈媒給你這個時代最有效、療癒全球數百萬人的靈藥》這本書。書中詳細介紹了西芹汁的背景、科學觀點與實際飲用方式，可以讓你更全面地了解這杯綠色飲品的潛力與注意事項，幫你做出更適合自己的健康選擇。

延伸閱讀

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 西芹汁, 瘦身, 養生

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