寶可夢玩家狂歡！「Pokémon GO Fest 2025：全球」京站首辦

▲「Pokémon GO Fest 2025：全球」在京站舉行。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年夏天，風靡全球的「Pokémon GO Fest 2025：全球」活動首度在台與百貨商場合作，於京站時尚廣場作為官方實體活動場域。活動將於6／28至6／29登場，為期兩天，主打遊戲互動、社群交流與限定贈品，號召在台寶可夢玩家一同交流。

實體活動期間每日從上午11點至下午6點，在京站一樓承德路側廣場開放，現場設置寶可夢交換區及社群互動區，邀請玩家前來參與。主辦單位也安排《Pokémon GO》社群大使現場互動，期望透過遊戲內交換與實體交流，增加玩家之間的連結與熱度。

為吸引參與者，活動也推出限量互動贈品。只要出示「Pokémon GO Fest 2025：全球」遊戲畫面，即可兌換活動手拿扇乙支；追蹤台灣 Pokémon GO 官方社群（Facebook 或 X），則可獲得明信片一張。所有贈品皆為限量。

此外，購票玩家還可透過 Pokémon GO Web Store 加碼獲得遊戲內虛擬道具。只要在線上購買活動入場券，即贈特級對戰入場券3張、神奇糖果5顆與活力塊5個，為遊戲體驗再添助力。

本次《Pokémon GO Fest》首次進駐百貨通路，也讓京站成為全台訓練家今夏冒險的起點，百貨因應暑假與購物趨勢持續提供體驗行銷，結合遊戲與場域體驗的新型態活動，預料將帶動商場周邊人潮與暑期消費熱潮。

▲台南首間位於南紡購物中心的樂高專賣店今開幕。（圖／業者提供）

近期台南也迎來首間樂高授權專賣店，結合在地特色，於店內推出台灣唯一的積木版台南小吃，小吃「樂高化」後看起來超可愛，激發無限創意，專賣店位於南紡購物中心A2館一樓，不僅是台南首家授權店，還設有全台最大樂高拼砌體驗遊戲區。

店內一大亮點是以台南小吃為主題打造的「積木美食攤車」，展現出擔仔麵、蝦仁飯、棺材板、白糖粿等地道台南滋味。讓文化與創意在展場中融合，成為台南樂高專賣店最具話題的在地裝置。

除了視覺與體驗空間的設計外，店內銷售商品也相當豐富，包括經典系列與期間限定商品，並搭配開幕專屬優惠。即起至7／31單筆消費滿額可獲贈不同贈品，例如滿1,200元可兌換「復古汽車」或「熊貓」小組，滿6,000元可換到「樂高商店」等限定套組。此外，6／30前還加碼推出新品刮刮樂與收藏盒組，欲吸引樂高迷與親子族群搶購。