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Care Bears咖啡廳南紡登場！彩虹蛋糕太可愛　打卡就送鑰匙圈

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▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台首間 Care Bears 主題咖啡廳登場啦！CACO 集團全新打造的「CACO cafe」正式進駐南紡購物中心，把超人氣的 Care Bears 小熊們變成超可愛甜點跟飲品、還有滿滿周邊讓你選，店內另打造滿滿拍照區，讓人一踏進去就像掉進彩虹雲朵裡，實在超療癒。

▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

CACO cafe 店內主色系是溫暖的蜂蜜橙，還以陽光代表「蜜橙熊」為視覺主角，整間店都瀰漫著可愛又舒服的氛圍。從巨型角色牆到雲朵天花板、角色主題吧台和拍貼互動機，每一個角落都超級好拍，結合甜點、周邊與打卡場景，把 IP 餐飲玩得超到位。

▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

店裡推出 6 款主題套餐，甜的鹹的通通囊括，顏值破表的彩虹千層蛋糕、戚風蛋糕、滑順手工布丁，3款甜點跟 Care Bears一樣軟綿綿超療癒；想吃鹹的則有厚實漢堡、雙起司比薩和蒜香白醬雞肉比薩，連插旗都做成角色造型。每份套餐都會附上一個 Care Bears 限定玻璃馬克杯，可以把喜歡的小熊帶回家慢慢收藏。 

▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

而甜點控別錯過現場限定的熊頭造型冰棒、焦糖布丁禮盒、歡樂熊餅乾和西班牙糖，還能搭配可愛小物做加價購，如保冰保溫袋、玩偶造型杯套，只要消費指定品項就能加價帶回家，另外還推出聯名限定 T-shirt 系列，把小熊們的「吃喝日常」印在短T上，不管是歡樂小熊配爆米花、愛心小熊吃披薩，還是牢騷小熊喝咖啡，每一件都超有故事感，根本想秒收。

▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

業者表示，開幕期間只要加入 LINE 官方帳號並追蹤 Instagram、到店裡打卡，就能免費換一個鑰匙圈（限量）。S 級 & A 級會員出示 QR Code 消費就送雞蛋糕，一般會員也能享冰棒折扣。CACO cafe x Care Bears 主題店將從 6／18 至 10／15 在台南南紡購物中心 A1 館 1 樓限時登場。

▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

ABC Cooking Studio攜手三麗鷗角色「布丁狗」，推出僅限台灣的手作課程《布丁狗的野餐日》，讓學員從擺盒到烹調親手打造出屬於自己的日式風便當。課程內容以金黃色蛋皮包裹飯糰、變身布丁狗臉蛋的蛋包飯，搭配滑順薯泥做成馬芬角色造型，再加上小花豬肉捲、炸熱狗、涼拌小菜等共五道配菜，強調色彩與營養均衡的搭配邏輯。課程設計強調實用技巧，例如蛋皮煎法、薯泥塑型、照燒醬調製與油炸要訣等，並透過風呂敷學習日式便當包裝文化。

▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）

▲ABC Cooking與布丁狗聯名推出造型便當課，自己做出來更有成就感。（圖／各業者提供）

▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）

▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）

課程將於7／1至8／31開課，從6／10起開放預約，全台ABC教室均可報名。單人課程會員價為2,200元，非會員為2,300元；另於南港教室限定開設親子場次。報名課程即贈布丁狗限定風呂敷包巾，參加甜點課還能獲得專屬提盒。此外ABC也推出布丁狗聯名圍裙與絨毛吊飾等周邊，於教室現場限量販售，喜愛布丁狗的粉絲可別錯過能學能買的手作體驗。

關鍵字：

主題咖啡廳, CareBears, CACOcafe, 南紡購物中心, 甜點

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