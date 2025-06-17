底妝斑駁超尷尬！夏季5個不脫妝小技巧：「少量上妝」勿貪心

▲妝前保濕做好，能有效降低脫妝機率。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天高溫悶熱，臉部容易出油、流汗，導致底妝斑駁、脫妝、卡粉等問題。想要妝容持久清爽，可以從「保濕打底」到「定妝手法」下手，在此傳授5個不脫妝秘訣，讓你即使在大太陽底下也能妝感穩固、光澤自然。

#妝前做好控油保濕平衡

油水失衡會讓底妝不服貼，建議使用清爽型保濕乳液，搭配控油型妝前乳，只針對T字部位或容易出油區域加強，幫助妝前打底更穩定，避免妝後浮粉與脫妝。

#薄擦粉底，採「分區少量多次」手法

夏天妝容宜輕不宜厚，粉底可使用粉底液或氣墊粉餅，搭配美妝蛋或粉底刷分區輕拍上妝。少量多次可以減少厚重感，也讓底妝更服貼、不易溶妝。

#使用局部遮瑕代替厚重遮蓋

與其全臉厚粉，不如針對黑眼圈、痘疤、泛紅等區域做局部遮瑕，這樣不但妝感自然，也能減少油脂混合粉體導致的脫妝情況。

#搭配蜜粉＋定妝噴霧

蜜粉能吸收多餘油脂，建議用刷具輕掃定妝，避免大面積厚壓造成卡粉；定妝噴霧則能延長妝容持久度，噴霧後輕壓一張面紙吸掉多餘水分效果更佳。

#攜帶氣墊粉餅或蜜粉補妝

夏天出門在外難免會出油流汗，建議先用面紙或是吸油面紙輕壓去油，再用蜜粉或氣墊粉餅局部補妝，切記不要直接補粉，否則容易斑駁、越補越厚。

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