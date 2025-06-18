試開箱／無油粉霜蘊含58%水精華　延展性超狂打造自然裸光肌

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

受到天氣影響，多數人都會害怕粉霜的厚重，甚至擔心擦起來會過於滋潤，但是近期香緹卡的未來肌膚粉底升級版卻讓人有截然不同的感受，在手上推抹開的瞬間好像凝霜一樣化開，輕盈程度簡直超越一般粉底液，但卻可以達到恰到好處的修飾膚色，幾乎沒有粉感的質地，難怪熱賣了26年。

在香緹卡成立第二年，未來肌膚粉底是品牌第一個推出的彩妝品項，在今年正式改版上市，無油的配方加上天然養膚植萃，高達58%水精華，讓上妝的同時也可以加強肌膚抗氧化與保濕，在新的配方中，更是添加了植物性A醇的配方「補骨脂酚」，抗老化效果可謂是更上一階，而且在底妝市場也相當少見。

更令人驚訝的是其推開後的水感質地，不僅擁有很好的延展性，更是可以感受到粉質的細膩，呈現出來的膚況可以做到修飾瑕疵，但卻不會讓人有厚重妝效，膚質是帶有淡淡透亮的原生肌膚感；而且在包裝甚至換成全部可回收的材質，又更近一步落實環境永續。

在日本拿下底妝冠軍寶座的MAQuillAGE心機彩妝「牛奶粉底」水蜜光精華無瑕粉底，同樣在6月全面升級，採用精華液包裹粉體的全新技術，讓塗抹的瞬間先用精華浸潤肌膚，再釋放出粉底的效果，不僅可以讓妝感更加貼膚，也不容易有卡粉乾燥的狀況出現，輕鬆打造水潤牛奶肌。