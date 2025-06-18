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FENDI傳奇間諜包大勢回歸！柔軟皮革超吸睛、英國天后Rita Ora街頭演繹

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記者鮑璿安／綜合報導

在慶祝品牌成立百年的重要時刻，FENDI 隆重宣告經典之作Spy Bag 華麗回歸，包款結合扭結新穎設計感帶來滿滿的療癒看點，而英國樂壇天后Rita Ora 也被捕捉到身穿皮革洋裝搭配淡黃包款現身於倫敦街頭，展現高雅魅力。

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲Rita Ora 換上焦糖棕色的皮革洋裝，搭配Spy Bag 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲德義混血影后Alba Rohrwacher 。（圖／品牌提供）

Rita Ora 換上焦糖棕色的皮革洋裝，別具建築感，展現出強勢女性的輪廓美感，腳上則選擇一雙飾有繽紛珠寶裝飾的尖頭平底鞋，與Spy Bag手袋在色彩上巧妙呼應。這款由 Silvia Venturini Fendi 設計、於 2005 年首度問世的包款，不僅曾是時尚迷爭相擁有的「It Bag」，也代表著FENDI在手袋設計上的創新與美學突破，如今以嶄新樣貌再次登場，開啟一段從2000年代風潮延續至今的風格對話。

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）▲fendi 。（圖／品牌提供）

Spy Bag 之名源自其外型與結構所散發的神秘氣質，標誌性的「隱藏式開口」設計仍然保留，本季新款特別採用柔軟皮革與金屬拱形裝飾相互呼應，搭配宛如編繩的扭結提把設計，造型俐落、極具雕塑感。顏色方面則選擇淡黃、焦糖、墨綠等溫潤大地色系，延續經典同時更具現代摩登氣息。

以下看更多新季包款

經典不敗又充滿辨識度的老花設計，是不少人購入包款時的首要目標，而Gucci帶來全新夢幻的GG Monogram形象大片，從Giglio包款對佛羅倫斯百合的致敬、到迷你旅行包重現品牌經典輪廓，Gucci以百年經典為本，重新定義「日常即風格」。這回邀來超模兼演員 Emily Ratajkowski 出鏡演繹，無論是街頭、度假場景都能夠散發極致的時髦感。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲Gucci帶來全新夢幻的GG Monogram形象大片，這回邀來超模兼演員 Emily Ratajkowski 出鏡演繹 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, FENDI, SpyBag, RitaOra, 潮流

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