H＆M「今起全門市9折」慶登台10周年　迪卡儂百項熱銷品新低價6折超有感





▲H&M迎來進軍台灣市場的第十年，宣佈舉辦十週年感謝回饋，全台門市限時九折。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安／綜合報導

在品牌紛紛搶攻暑期消費檔期之際，H&M迎來進軍台灣市場的第十年，宣佈舉辦十週年感謝回饋，全台門市限時九折。而迪卡儂（Decathlon）也透過實際降價回饋消費者，帶來百項熱銷運動商品新低價，最低6折十分有感，讓大家在夏日運動時活力滿滿。

H&M宣布自6月19日至28日展開為期十天的「風格拾光」週年慶，全台實體門市將祭出全店9折優惠，同時每日前10位購物者還能獲得限量紀念禮。自2015年進駐微風松高開設首店後，H&M便以平價、快時尚形象迅速擴展版圖，覆蓋台北、高雄、台中等主要城市，並提供多元商品線，包括男女裝、童裝、運動系列與H&M HOME家居商品，未來品牌也預告將引進更多創新服務與系列，持續優化購物體驗。





▲寬視野面罩泳鏡原價599，折扣價399。（圖／品牌提供）





▲成人款水陸兩用鞋原價399，折扣價349。（圖／品牌提供）

迪卡儂宣布百項熱銷運動商品價格調降5至40%，相當於6折起，讓運動回歸初衷、不設門檻，此次降價商品涵蓋夏日必備裝備，包括輕巧雙頭帶泳鏡B-FIT、寬視野面罩式泳鏡Swimdow V2、成人款彈性水陸兩用鞋等。其中Swimdow V2面罩泳鏡折扣後僅售399元，成為泳池與海邊活動的入門首選。品牌更計畫於7月展開「城市運動場」活動，在三重旗艦門市集結北中南15家店舖，邀請消費者參加水上活動體驗、夜間DJ派對、限定打卡禮等，傳遞運動是每個人生活的一部分理念。