Melody用基本款穿出高級感！減齡秘訣必學　3種剪裁超關鍵

▲Melody殷悅堪稱時尚媽咪界教科書。（圖／Melody IG，下同）

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堪稱時尚媽咪界教科書的Melody殷悅，不只嘴巴快、反應快，連穿搭也快狠準，而她的私服風格堪稱「實穿派女王」，減齡但不裝嫩、時髦但不費力、還很顯瘦。以下就來解析Melody的時尚媽咪高段班穿搭，掌握五種穿搭技巧，以及三大剪裁關鍵！

時尚媽咪Melody穿搭：白色系懶人洋裝，秒有高級感

只要一件白色無袖寬鬆洋裝，讓Melody就像是按下「氣質轉換鍵」，布料飄逸、剪裁寬鬆，不貼身又不邋遢，選長版或中長裙長度有氣質也更高級，偏A字剪裁&肩線俐落，修飾副乳、手臂線條超加分。配件可以像Melody一樣、搭配米色平底涼鞋與小巧編織包，度假感瞬間開啟！

時尚媽咪Melody穿搭：淡藍色洋裝，自帶柔焦濾鏡的仙女Look

Melody穿上淡藍色收腰洋裝＋澎袖設計，就是溫柔與精緻的代名詞。看似仙氣飄飄，實則精算過後的減齡穿搭武器，微澎袖設計可以遮住手臂肉、還多了點復古小公主味，讓整體氣場變得更有層次。MELODY最愛「一鬆一緊」的微整效果，腰身微收讓身形有曲線，搭配下襬微傘狀超顯腿細！

時尚媽咪Melody穿搭：西裝背心＋長褲，打造帥氣時髦感

Melody這套白色西裝背心配上高腰直筒褲，乾淨利落中又有點小性感。無袖設計露出肩膀線條，有一種不費力的女人味，但又不會像在約會過度打扮。選擇挺版背心＋立體剪裁褲子，讓整體輪廓有線條且不鬆垮，搭配草編帽＆墨鏡，從「極簡」變成「極精緻」！

時尚媽咪Melody穿搭：皮衣、短裙＋樂福鞋，酷甜減齡風

誰說當媽就只能走優雅路線？Melody直接來個反差萌，黑色皮衣＋白色短版上衣＋牛仔短裙與樂福鞋，清新與率性並存，減齡指數瞬間爆表！黑色皮衣帥氣得剛剛好，加上短版白T微微露出高腰線，讓比例瞬間變成9頭身。牛仔短裙是永遠的青春特效濾鏡，選擇有A字剪裁最顯瘦，一雙低調有型的樂福鞋，時髦中帶一點學院風。

時尚媽咪Melody穿搭：波希米亞風洋裝，一套開啟周末度假模式

Melody穿上刺繡造型的波希米亞風短洋裝，加上草編帽加持，完美詮釋「放鬆也要有型」的穿搭哲學，一件就立刻開啟度假模式還減齡。刺繡細節超加分，寬鬆但有腰線設計，可以藏小腹又顯腿長，草編帽也是神隊友，防曬又自帶度假濾鏡！

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