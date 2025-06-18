fb ig video ETtoday search mobile

夏日洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香

>

▲▼「5招」教你衣物洗後潔淨清香 。（圖／Unsplash）

▲選擇通風處來曬衣，若只能在室內則建議開窗或搭配電風扇。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天洗完衣服後仍有悶臭味，是不少人的困擾，這種氣味多半來自衣物上殘留的汗水、皮脂與細菌未徹底清潔乾淨，尤其在高溫潮濕的環境中，更容易滋生細菌與黴菌。若想有效避免洗後衣物產生悶臭味，建議可以從以下幾個生活細節改善。

#洗前事先處理

運動衣物或是襪子，建議在洗前先用清水沖洗或泡入稀釋的白醋、蘇打水中，這可中和汗臭與抑菌。對於腋下、領口特別有汗味的部位，也可先局部塗抹去污劑或天然除臭劑，提升清潔效果。

#定期清洗洗衣槽

有時候有異味並不是衣物的問題，而是洗衣機久久未清潔，建議每月使用洗衣槽清潔劑清洗一次內槽，並打開機門保持乾燥，避免霉菌滋生，否則每次洗衣等於「重複污染」。

▲▼「5招」教你衣物洗後潔淨清香 。（圖／Unsplash）

#使用抑菌除臭產品

挑選具有抑菌或除臭成分的洗衣精，像是含茶樹油、檸檬酸或酵素配方的洗劑，可有效分解汗臭分子。柔軟精也不要過量使用，以免殘留物影響清潔力。

▲▼「5招」教你衣物洗後潔淨清香 。（圖／Unsplash）

#洗完衣物盡快晾乾

洗完衣物建議趕快拿出來曬，若濕衣久放在洗衣機中，會導致異味加重。建議洗衣時間盡量配合曬衣時間，或使用除濕機、電風扇加速乾燥。

#晾衣環境通風乾燥

衣服應在陽光充足、空氣流通的地方晾曬，若只能在室內晾衣，建議開窗、開電扇或除濕機輔助，縮短潮濕時間。

關鍵字：

夏季, 洗衣, 悶臭, 清潔, 衣物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「戀愛眼光準」星座Top3 從沒失誤！ 第一名最會看人穩嫁潛力股

「戀愛眼光準」星座Top3 從沒失誤！ 第一名最會看人穩嫁潛力股

最容易劈腿的三大星座！TOP 1外冷內熱愛得深切　另一半也難發現　

最容易劈腿的三大星座！TOP 1外冷內熱愛得深切　另一半也難發現　

摩納哥王妃LV禮服上身氣勢不輸女星　與鑽石耳環都是訂製款

摩納哥王妃LV禮服上身氣勢不輸女星　與鑽石耳環都是訂製款

收入少也能存到錢　5種「上一輩存錢術」其實很有效 90%女性都中！5大私密處呵護迷思：手洗內褲、經常灌洗都要注意 摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品 木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　星冰樂現賺一杯喝起來 i-dle舒華擔任SKECHERS全新代言人美照曝光！預告回台參加活動 韓系短髮瀏海推薦！鬚鬚瀏海、外翻瀏海顯瘦不挑人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面