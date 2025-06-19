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星之卡比聯名番茄醬可愛破表！「3種限定包裝圖案」擠出滿滿能量

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記者鮑璿安／綜合報導

Heinz 亨氏番茄醬相信大家都不陌生吧！日本近期以《星之卡比》為主角，推出第二彈期間限定「卡比番茄醬」瓶裝系列，將遊戲中的經典恢復道具「Maxim Tomato」變身為日常調味生活的一部分，為今年夏天注入童趣與話題！

這次推出的卡比番茄醬採用倒置瓶設計，共有三款造型各異的瓶身，每款都印上卡比經典可愛造型，粉嫩的配色與活潑構圖不僅吸睛，人瓦豆魯迪（ワドルディ）也一同現身，將遊戲中的能量感覺延伸至餐桌，讓番茄醬從配角升格為料理主視覺焦點。

除了番茄醬瓶外，Heinz 日本官方也同步推出限量贈品活動，參與社群互動的幸運粉絲將有機會獲得卡比聯名鑰匙圈，上頭繡有 Heinz 標誌與卡比聯名圖案，具備收藏與實用雙重價值。據了解，這波聯名系列已於 6 月中旬起陸續在日本各大超市與便利商店登場，預期將再度掀起一波卡比粉絲搶購潮。

最近的另一個話題之作，日本設計師辻尾一平（Ippei Tsujio）推出「仿麵包質感」的包裝紙，令人看了忍不住想咬一口，會心一笑。這系列紙張完美還原麵包表皮的烘烤焦色、酥脆紋理與刀痕切口，而且不光一種款式而已，從法國長棍、圓形硬麵包到方形吐司通通都有。仔細一看，連紙張折角都像是剛從烤箱出爐的熱騰騰麵包，更有趣的是，這不只是一張會「假裝自己是麵包」的紙，還能應用於禮品包裝、紙袋設計甚至藝術裝置，讓設計回歸觸覺與幽默的原點。

關鍵字：

卡比, 番茄醬, Heinz, 限定, 日本

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