《拜六禮拜》開播收視冠軍！「會痛表示你真的有愛過」人生金句逼哭網友

▲台劇《拜六禮拜》開播後登冠軍。（圖／取自《拜六禮拜》劇照 ）

圖文／CTWANT

台劇《拜六禮拜》於Netflix開播後霸榜台灣區冠軍！故事描述一群從小在彰化縣二林鎮長大的女性，鍾欣凌、丁寧、孫淑媚三位好朋友在40多歲面臨的情感、工作與家庭問題，從不同性格、職業及情感關係的女性做為出發點呈現中年女性的各式問題。從她們在劇中迷惘、探索、掙扎、覺悟的過程，探討如何在工作及生活間取得平衡，找來眾多實力派演員共同演繹的生活療癒輕喜劇，播出後也引發許多網友共鳴。目前才播到第三集但金句滿滿，趕快來看看。

「拜六禮拜真正的用意是好好休息 」 ⎯⎯⎯ 瑞秋

「有的時候人要過得隨便一點，你的人生會更放鬆」 ⎯⎯⎯ 瑞秋

「我沒交男朋友，是因為我沒有遇到一個想愛的人」 ⎯⎯⎯ 世美



▲（圖／取自《拜六禮拜》劇照 ）



「會痛表示你真的有愛過」 ⎯⎯⎯ 瑞秋

「跟討厭的一切說再見何必哭？要笑」 ⎯⎯⎯ 曉健＆瑞秋

「你為什麼要說我媽媽是壞女人？很沒禮貌」 ⎯⎯⎯ 瑞秋&曉健

▲（圖／取自《拜六禮拜》劇照 ）



「我希望我是第一個，那就代表我兒子願意相信我 」 ⎯⎯⎯ 瑞秋

「只有打掃的時候才會覺得平靜，才會笑」 ⎯⎯⎯ 瑞秋

「女兒只有一個，爸爸也是知道的」 ⎯⎯⎯ 楊火旺

▲（圖／取自《拜六禮拜》劇照 ）



「我總是在騙人、也在騙自己」 ⎯⎯⎯ 志安

「你跟大人說話是這種態度嗎？你這樣像大人嗎？」 ⎯⎯⎯ 世美＆家豪

「我已經告訴自己好幾百遍，不要將自己的感情依賴在別人身上，難道沒有愛情，我就活不下去了嗎？」⎯⎯⎯ 瑞秋

▲（圖／取自《拜六禮拜》劇照 ）



「以前明明白痴的要死，卻不知道哪來的勇氣？以為自己可以打翻這個世界」⎯⎯⎯ 家豪朋友

「有什麼話就說清楚，以後才不會有遺憾」⎯⎯⎯ 瑞秋

「我供你讀書、教你道理，不是要讓你去破壞別人的婚姻」⎯⎯⎯ 瑞秋爸

「別把那些話聽進去，你如果聽進去，就輸了」⎯⎯⎯ 世美

▲（圖／取自《拜六禮拜》劇照 ）

40幾歲的我們，比任何時候都更需要「真心的朋友」

台劇《拜六禮拜》不只是講中年女性的煩惱，更道出了人生中那種「只有她們懂我」的情誼。鍾欣凌、丁寧、孫淑媚飾演的三位好友從小一起長大，現在雖然各自的人生都有難題：有人婚姻卡關、有人情感空轉、有人為生活壓力喘不過氣，但她們總會回到彼此身邊。就算吵過架、誤會過，但最後都會坐下來，為彼此泡一壺茶，陪對方掉幾滴眼淚，再一起笑著面對明天。

▲《拜六禮拜》講中年女性的煩惱。（圖／取自《拜六禮拜》劇照 ）



她們的陪伴，讓人不再害怕變老

每一集《拜六禮拜》都有一種說不出的共鳴。40歲後的女人，不再需要取悅世界，而是想找到讓自己活得自在的方式。但這條路不輕鬆，尤其當社會對我們有太多定義：「該穩定了吧？怎麼還沒結婚？離婚是不是你有什麼問題？怎麼沒孩子？怎麼不上進？」但有了「同齡好友」，我們就可以選擇用自己的方式長大。不是一個人對抗世界，即使父母跟另一半都無法理解我們，但好朋友總會在旁邊輕聲說：「沒關係，我懂你。」

▲《拜六禮拜》劇情引共鳴。（圖／取自《拜六禮拜》劇照 ）



每個人都不完美，但卻能讓彼此的人生完整

就算不懂怎麼解決問題，也能在妳最累時說一聲：「我們一起想辦法。」40幾歲的友情不是日常聚會打卡用的，而是在深夜接起那通「我撐不住了」的電話、是在妳最狼狽時不會轉身走開的人，這部《拜六禮拜》不僅演出了每個人都會面臨到生活的不如意以及絕望，但更多的是，總是能讓我們想起身邊生命中遇到的那幾個珍貴的朋友。

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