SOGO年中慶3大精品滿3萬送1千　聯名卡滿3千就享回饋

▲SOGO百貨年中慶推史上最低回饋門檻，搭配聯名卡即享優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



迎接夏季與暑假商機，遠東SOGO台北店從6／24至7／6展開「幸福年中慶」回饋，集結三館同步祭出折扣、滿額贈與會員回饋活動，並搭配忠孝館日本展、復興館全新男裝樓層及話題快閃展等多樣主題，強打購物與生活體驗雙重吸引力。

SOGO今年力拼年中慶，推出3,000元低門檻滿千送百方案，活動期間全館化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種，消費累積滿5,000元送300元抵用券，刷中國信託SOGO聯名卡，消費滿3,000元送180元；家電、珠寶、黃金等業種滿1萬元送500元抵用券；國際精品消費滿2萬元送1,000元抵用券。而復興館精品HERMES、LOUIS VUITTON及指定精品，也推出消費滿3萬元送1,000元抵用券的周年慶等級回饋。

此外，指定餐廳美食街從7／1起至9／30暑假期間，可享餐飲加碼優惠，消費滿500元贈35元抵用券、消費滿2,000元贈140元抵用券。APP會員在年中慶期間，還可使用APP以500點兌換300元電子購物金（每人限換一次，最多三張）。若是忠孝館7F男裝樓層，還可用200點換取100元購物金，消費達標則再享電子券回饋。

▲忠孝館Chloe Summer Banana黑色草編托特包，價格店洽、RIMOWA Essential系列 Check-in M Granada石榴紅行李箱，售價35,200元。

除了購物優惠，忠孝館的「夏の日本展」也從6／24起再度登場，主打職人站台，結合美食與工藝展覽，包括A5和牛骰子肉、鯛魚燒冰淇淋，到靜岡人氣甜點與醬料，提供多元風味體驗；同場展出神奈川插畫藝術家鈴木英人的作品、九州工藝聯展與京都陶藝品，為展場增添濃厚日式氣息。

復興館7樓男裝區18年來首度大改裝也正式登場，導入如MICHEL KLEIN HOMME、BOSS GOLF與NAUTICA黑標等全台首櫃品牌，劃分為四大主題購物區域，結合機能、商務與時尚風格，打造明亮舒適的男性購物環境。開幕期間消費滿額還可領取電子券，搭配會員兌點換購活動，新品就能享優惠。

SOGO總經理吳素吟表示，目前民眾對消費市場態度保守，再買東西前會多想一下，大家都不缺東西，衝動性消費趨緩，通路經營還是要回歸商品力，除了優惠是基本要求外，要有「打動」消費者的商品，年中慶除了早秋的精品上市之外，還有一些功能性產品為主力，像是能降溫的寢具、節能的家電等，都是能讓客戶有感、解決問題的產品。目前精品雖比同期衰退4%，不過有大巨蛋30多專櫃業績補足，今年表現持平，年中慶檔期業績預估20億元。

▲復興館BOSS GOLF Lightway男士輕量羽絨揮桿背心(不含內搭) 售價18,400元、LOJEL_CUBO拉鍊拉桿擴充箱19吋，售價10,800元、28吋售價13,900元、29.5吋售價14,800元(共限量30只)。

京站時尚廣場即起至7／2期間，也推年中慶「City Walk生活潮態度」主題活動，優惠包括持本人行動Q卡於全館指定服飾、鞋包商品，當日累積消費滿3,000元即贈300元；Qonline線上購物全站滿3,000元折160元，LINE購物下單享4% LINE POINT回饋，街口支付享最高16%回饋，悠遊付消費滿千最高18%回饋。