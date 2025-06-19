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壓力破表、心情好焦躁？營養師教你「吃對東西」找回好情緒

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▲▼好心情食物。（圖／Unsplash）

▲心情焦躁可以靠吃對食物來改善。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導 

家庭、工作兩頭燒，你是不是也覺得壓力爆表，物價上漲、股市起伏大，連心情也跟著不穩，想要平穩心情，紓壓很重要，若你已出現睡不好、心跳快、焦慮煩躁，代表你已處在高壓狀態，讓營養師高敏敏教你吃出好心情。

#優格、優酪乳

優格和優酪乳含有好菌，能夠幫助腸道菌相穩定，腸腦軸影響情緒，所以只要腸道好，心情也會跟著好。

#牛奶

牛奶中富含鈣和鎂，有助於幫助緊繃神經放鬆，進一步提升睡眠品質。

▲▼好心情食物。（圖／Unsplash）

#燕麥

燕麥內含複合碳水，適量攝取有助於穩定血糖、減壓助眠。

#魚類

魚類富含Omega-3，有助於活化腦力、靈活思緒，能讓你不容易煩躁、減少憂鬱。

#莓果類

莓果中富含豐富抗氧化成分，有助於保護大腦、對抗壓力，幫助腦袋清晰又穩定情緒

▲▼好心情食物。（圖／Unsplash）

#蛋

雞蛋中含優質蛋白與色胺酸， 是製造快樂荷爾蒙「血清素」的原料。

#水

身體缺水會影響血流，進一步會影響大腦運作，換句話說，喝足水分，情緒也比較平穩。

#核桃

核桃中富含鎂和維生素E是天然抗壓營養來源，能幫助減少緊張與情緒波動。

▲▼好心情食物。（圖／Unsplash）

#香蕉

香蕉含有高含量色胺酸，同時又屬於天然碳水，吃了能讓心情穩定、心情不容易低落。

#茶

茶中含有茶胺酸和咖啡因， 茶胺酸有助放鬆神經、咖啡因穩定注意力。

#100%黑可可

純黑可可中含可可多酚，有助於促進血流、提振心情。

▲▼營養師教你「吃對東西」找回好情緒 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也提醒，除了吃對食物，以下3件事也要著手去做，有助於排解焦慮壞心情。

1.找回生活重心

別讓腦袋一直空轉陷入焦慮循環，找時間去健走、拉筋、做點簡單運動，睡眠要顧好
讓日常有節奏感，心也會穩下來！

2.建立情緒防火牆

情緒來的時候，最怕的是一直被外界拉著走，這時先做的不該是壓抑，而是察覺，適時「斷訊」很重要，給自己一點空間跟安靜，是情緒復原的第一步。

3. 有人陪有人懂

不需要很會講話或解決問題的朋友，只要「在身邊」就能很有力量，找個懂你的人說說話 哪怕只是一起吃頓飯，壓力也會慢慢被分擔。

關鍵字：

健康, 營養, 心情, 紓壓, 飲食

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