「5個方法」幫你有效止汗　控制體重也很重要





▲當體重過重，身體就需要排汗來降溫。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

精心打扮出門，卻被腋下或是背後的汗漬給打敗，想要有效止汗，可以從生活習慣、飲食調整、穿著選擇和產品使用等多方面下手，讓你即便高溫也能清爽一整天。

#使用止汗劑或是體香劑

含鋁成分可臨時堵住汗腺，減少出汗，建議可在晚上睡覺後使用，讓成分在夜間發揮效果，而體香劑則不會抑制汗水，而是透過添加抗菌劑與香料，減少因汗水與細菌結合產生的體味。至於要如何選擇，則是依據個人習慣而異。

#減少辛辣飲食

減少辛辣、酒精、咖啡，這些刺激性食物容易誘發多汗，建議多補充鎂、鈣、維生素B群，有助穩定神經與汗腺活動。

像是香蕉、全穀類、豆類、堅果、深綠色蔬菜都是好選擇。

#穿著排氣透汗衣物

保持身體涼爽很重要，可以挑選透氣排汗材質，像是棉質、亞麻、速乾布料，減少悶熱。隨身也可攜帶風扇或是濕紙巾幫助降溫，進一步減少汗量。

#練習放鬆

壓力、焦慮會引發交感神經活躍，造成手汗、腋汗，建議練習呼吸放鬆、冥想、規律運動。

#控制體重

當體重過重，身體也會需要多排汗來降溫，另外想要改善異味，保持良好衛生習慣也重要，像是腋下或是腳底在