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營養師教你吃夏季水果不發胖　鳳梨、荔枝最好不要空腹吃

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▲▼營養師教你聰明吃夏季水果。（圖／Unsplash）

▲芒果甜度高，腎臟病患者攝取應適量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季正是水果盛產的季節，許多大家愛吃的芒果、火龍果、鳳梨、西瓜、荔枝紛紛報到，營養師余朱青提醒，水果味美且營養豐富，常讓人一口接一口，但在滿足味蕾同時，吃多少也要拿捏好分量，才不會攝取過多糖分造成身體負擔，一起來聽聽營養師教你怎麼聰明吃。

#芒果

以愛文芒果來說，每100克約有42大卡，富含維生素C、維生素A和膳食纖維。能增強免疫力、促進消化和維護眼睛健康。

▲▼營養師教你聰明吃夏季水果。（圖／Unsplash）

#火龍果

白肉和紅肉火龍果的營養成分都不錯，以紅肉火龍果來說，每100克約有50大卡，其中富含膳食纖維、豐富的胡蘿蔔素、花青素以及維生素、礦物質，是提升免疫力幫助代謝消水腫、維持順暢的好幫手。

#鳳梨

每100克鳳梨約有53大卡，鳳梨富含維生素B群、C和鎂、錳、鐵、鉀等礦物質。其中鳳梨中的鳳梨酵素可以幫助清理腸胃與幫助消化，不過營養師提醒腸胃不佳的朋友，空腹不要吃鳳梨，以免產生胃腸不適。

▲▼營養師教你聰明吃夏季水果。（圖／Unsplash）

#西瓜

西瓜清涼解渴，多汁可口。每100克西瓜約有33大卡，富含茄紅素、β胡蘿蔔素及維生素A等。其中營養成分可以幫助抗發炎、抗老化等等，因為水分含量高，腎功能差的人要適量。

#荔枝 

以玉荷包來說，每100克約有68大卡，含有豐富的維生素C等。荔枝好吃，不過熱量與甜度都很高，一定不要過量食用，尤其不能空腹吃。

▲▼營養師教你聰明吃夏季水果。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

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