夏季頭油好困擾！3款「頭皮清潔調理」推薦　洗去頭臭味

▲夏季挑選頭皮清潔產品有學問。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

台灣夏季高溫潮濕，你是不是也有「頭油味」的困擾？早上剛洗完頭，下午頭皮就開始泛油、黏膩，到了晚上更是扁塌無光澤，其實真正的蓬鬆清爽感，要從頭皮清潔、調理做起。

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升深層潔淨髮精露，200ml，3,200元、賦活重升極淨喚活洗髮精，200ml，2,600元。

Hair Rituel by Sisley 為夏日容易出油頭皮打造賦活重升深層潔淨髮精露，每周1-2次使用，就能深入毛囊、潔淨髮肌，讓頭髮從根本輕盈，接著使用賦活重升極淨喚活洗髮精，以獨家智慧淨油科技，深層潔淨但不過度去油，保留頭皮健康屏障、減少反覆出油的惡性循環。

▲AVEDA蘊活淨瑕頭皮調理液，100ml，2,100元。

AVEDA蘊活淨瑕頭皮調理液富含甘草萃取精華及PCA鋅，一噴即能立即調理油脂分泌達 48小時，延長髮根支撐力，維持髮型蓬鬆不易扁塌。除了長效控油，品牌訂製純香，融合了檸檬、柑橘、橙花與薄荷，清新純粹且氣味持久，更能淨化頭皮氣味。

▲LUSH 水果海鹽洗髮露，600g，1,850元。

散發清新、馥郁果香的酵素洗髮露，內含新鮮的奇異果、鳳梨及芒果汁，幫助分解污垢和油脂，加上手工採收的粗海鹽與薄荷腦，清潔髮絲的同時讓秀髮重拾光采。