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香港前女首富狂愛企鵝商品　愛馬仕訂製包配DIY鉤織衫

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▲▼甘比 。（圖／翻攝IG）

▲甘比開心穿上新做的鉤織上衣，搭配愛馬仕企鵝包。（圖／翻攝happyyarn_kimbee IG ）

記者陳雅韻／台北報導

曾是娛樂記者，嫁給富商劉鑾雄後搖身一變成為曾位居香港女首富、身家推估高達2800億元的華人置業行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比），鍾愛收藏各式企鵝圖案商品，她為推廣編織療癒女性身心而開設鉤織店Happy Yarn，便是以企鵝圖案作為Logo，近日她宣傳新做的藍色露肩鉤織上衣，特別搭配珍藏的愛馬仕（HERMÈS）企鵝圖案手拿包，更加吸睛。

▲▼甘比 。（圖／翻攝IG）

▲甘比鍾愛各種企鵝商品，向愛馬仕訂製許多企鵝包。（圖／翻攝happyyarn_kimbee IG ）

甘比老公劉鑾雄是愛馬仕超級大戶，他愛屋及烏，也買許多特殊包款寵老婆，一家人保守估計收藏上千個愛馬仕包，甘比因熱愛企鵝圖案，向愛馬仕訂製不少以此為主題的包款，款款都是獨一無二。

▲▼甘比 。（圖／翻攝IG）

▲愛馬仕曾為甘比訂製獨一無二的黑色與粉色企鵝Kelly Danse包。（圖／翻攝 kimbeechan_official IG）

近日甘比搭配鉤織新衣的深藍色愛馬仕手拿包，裝飾模樣呆萌的企鵝圖案，她還曾曬出黑色與粉紅色版本的企鵝圖案Kelly Danse訂製包，並特別寫下「謝謝愛馬仕為我做的企鵝包包，十分喜歡」，可見每一回品牌都送上驚喜，豐富她的企鵝商品收藏陣容。
 

►香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

►宋慧喬只露一小角的黑包原來是愛馬仕　極簡設計不怕過時

關鍵字：

甘比, 陳凱韻, Hermes, 愛馬仕

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