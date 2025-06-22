動盪情勢珍稀珠寶與名錶成避險標的物　拍賣會屢創全數成交佳績

▲鐘錶圈知名拍賣師Aurel Bacs親自主持富藝斯《名錶薈萃-紐約 XII》拍賣，再度創下100%成交的「白手套」佳績。（圖／富藝斯提供）

記者陳雅韻／台北報導

2025年國際局勢動盪不安，從4月美國總統川普開啟關稅大戰後，經濟秩序面臨重整，而烏克蘭與俄羅斯戰火未歇仍未達到全面和平協議，近日以色列與伊朗又掀起戰事激烈交火，種種不確定因素，讓「盛世買古董，亂世買黃金」的趨勢再起，而近期國際拍賣會成績斐然，富藝斯（Phillips）6月8日於紐約登場的《名錶薈萃-紐約 XII》拍賣、佳士得（Christie’s）5月24日在日內瓦舉辦的珠寶拍賣均創下全數成交的驚人紀錄，顯見高流動性的保值精品成為富人避險標的物。





▲富藝斯以低估價近4倍拍出百達翡麗型號1518黃金萬年曆計時碼錶，成交價約42,875,000元。（圖／富藝斯提供）

相較於名家藝術畫作，容易攜帶具高流動性的名錶與珠寶近期備受藏家青睞，富藝斯《名錶薈萃-紐約 XII》拍賣延續紐約鐘錶4年半來連續9場拍賣全數成交的傳奇紀錄，領銜的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）型號1518黃金萬年曆計時碼錶創下比低估價高出近4倍約42,875,000元成交，備受矚目的獨立製錶品牌F.P.Journe陀飛輪錶也在同場刷新該型號之拍賣紀錄。富藝斯台灣區副主席暨區域總經理顏楚紋表示：「富藝斯資訊透明且維持好成績，讓買家與賣家深具信心。」





▲富藝斯紐約拍賣F.P.Journe Tourbillon Anniversaire Historique 「T30」腕錶，以逾26,290,000元成交刷新該型號之拍賣紀錄。（圖／富藝斯提供）

根據富藝斯台灣區副主席暨區域總經理顏楚紋的觀察，收藏家競拍鐘錶與珠寶考慮的因素有三項：稀有性、可戴性以及增值性，在經濟情勢不明朗的狀態下，具增值性的拍品成為重要的避險標的物，因此近來無論名錶或珠寶專場都能創下拍賣佳績，以珠寶為例，國際品牌標誌性的設計近來大受歡迎，卡地亞（Cartier）美洲豹、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra、Tiffany傳奇設計師Jean Schlumberger作品都是大熱門；另一趨勢是高品質的彩色寶石，身價水漲船高。





▲Tiffany簽名式珠寶Jean Schlumberger的Etoile de Mer胸針，於富藝斯紐約拍賣以約3,379,000元拍出。（圖／富藝斯提供）

白鑽市場由於受實驗室培育鑽石蓬勃發展影響，價格不若過往強勢，收藏家目光於是轉往極為罕見的天然藍鑽等彩鑽，以及「買一顆即少一顆」的緬甸鴿血紅寶石、藍寶石等頂級彩色寶石，佳士得5月24日於日內瓦舉辦的珠寶拍賣則創下全數成交的驚人紀錄，總成交金額超過2,137,838,700元，當中許多高價拍品都是深具分量的大克拉彩寶。





▲佳士得日內瓦拍賣Boucheron 6.24克拉藍鑽戒，成交價逾384,750,000元。（圖／佳士得提供）

▲10.17克拉緬甸鴿血紅寶石鑽戒於佳士得日內瓦拍賣會以逾126,327,000元成交。（圖／佳士得提供）