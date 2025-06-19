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潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球　與黃仁勳撞同款RICHARD MILLE

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▲▼ 潘瑋柏 。（圖／潘瑋柏）

▲潘瑋柏戴著與黃仁勳同款、近4000萬元RICHARD MILLE錶打網球。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈近來吹起打網球風潮，周杰倫、潘瑋柏都樂在其中。潘瑋柏打球行頭樣樣不凡，昨（18日）分享打網球新照，他戴著瑞士名錶RICHARD MILLE全球限量80只、要價近4000萬元的RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶練球，與AI教父、NVIDIA輝達創辦人黃仁勳撞了同款名錶。

▲▼ 黃仁勳 。（圖／湯興漢攝）

▲黃仁勳日前來台戴RICHARD MILLE RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶。（圖／資料照片）

潘瑋柏戴著RICHARD MILLE RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶打網球其實很合理，因為此錶為西班牙網球名將納達爾而生，是雙方合作推出RM 027陀飛輪錶的最終章版本，由全新複合材質Carbon TPT® B.4打造，整只錶不含錶帶重量僅11.5克，還可承受超過14,000 g的加速度衝擊，創下手動陀飛輪腕錶的雙重紀錄，戴著此款腕錶在球場上奔馳無憂。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／潘瑋柏）

▲RICHARD MILLE全球限量80只的RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶。（圖／RICHARD MILLE提供）

不僅名錶搶鏡，潘瑋柏對於網球拍套也相當講究，使用LV（Louis Vuitton，路易威登）67,000元的Suzanne Etui球拍套，品牌經典Monogram圖案球拍套搭配提花肩帶方便攜帶，隨附的收納包可放4個網球。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／潘瑋柏）

▲潘瑋柏使用LV Suzanne Etui球拍套，67,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

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關鍵字：

潘瑋柏, 黃仁勳, RICHARD MILLE, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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