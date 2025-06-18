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百年靈淨灘2小時清出42.5公斤廢棄物！可追溯紅金造海洋錶實踐永續發展

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▲▼ Breathing,Blancpain 。（圖／公關照）

▲台灣百年靈攜手媒體與經銷夥伴共同展開三芝淺水灣淨灘行動。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）發表Superocean Heritage系列海洋錶款，同時也強調保護海洋環境的重要性，台灣百年靈18日特別攜手專業淨灘組織「樂趣灣」，邀品牌經銷商與媒體前進北海岸三芝淺水灣，展開淨灘活動，短短兩小時內清理出總重42.5公斤的海洋廢棄物，以實際行動展現對環境永續的堅持。

▲▼ Breathing,Blancpain 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴百年靈最新Superocean Heritage腕錶與CUTLER AND GROSS聯名太陽眼鏡。

除了在台灣發起淨灘活動，百年靈也與美國加州Malibu的環境組織「Surfrider基金會」合作，協助推動海灘保護、塑膠減量與海洋教育等多項行動計畫。百年靈SuperOcean腕錶的誕生，也是1957年為了向潛水愛好者展現海底世界的美麗與脆弱而生，今年全新版本內外精進，導入品牌最新自製三針機芯B31與B01自製計時機芯，分別提供78與70小時動力儲存，而面盤顏色藍、綠與黑色，搭配同色系陶瓷錶圈，特別款更採用可追溯紅金材質，再度展現永續議題的重視。

▲▼ Breathing,Blancpain 。（圖／公關照）

▲百年靈Superocean Heritage B31 Automatic 42自動腕錶，黑色面盤搭配精鋼錶鍊款196,000元。

▲▼ Breathing,Blancpain 。（圖／公關照）

▲百年靈Superocean Heritage Automatic 36自動腕錶，綠色面盤搭配綠色橡膠錶帶款158,000元。

Blancpain樹立錶界潛水錶經典的五十噚系列，陣容也更趨完整，推出中性的38毫米款式，加上既有的42毫米與45毫米錶款，男、女藏家均可覓得心儀的五十噚潛水自動腕錶。全新錶徑38毫米五十噚潛水自動錶並非縮小版，而是重新設計展現完美平衡，共有不鏽鋼、23級鈦金屬與18K紅金材質，搭配陽光射線飾紋藍色或黑色面盤等5種款式，搭載具100小時動力儲存的1150自製機芯。

▲▼ Breathing,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain 推出全新尺寸錶徑38毫米五十噚自動潛水錶，570,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

▲▼ Breathing,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚自動潛水錶陣容完整，涵蓋38、42與45毫米三種尺寸。

►百年靈海洋錶各種尺寸全包　聯名墨鏡、夾角拖時髦一「夏」

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關鍵字：

Bretling, 百年靈, Blancpain

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