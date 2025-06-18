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摩納哥王妃LV禮服上身氣勢不輸女星　與鑽石耳環都是訂製款

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▲▼摩納哥王妃 。（圖／達志影像／newscom)

▲摩納哥親王阿爾貝二世（右）與夏琳王妃出席蒙地卡羅電視節閉幕典禮。（圖／達志newscom）

記者陳雅韻／台北報導

早年嫁入摩納哥王室因神情憂鬱而被封為「冰山王妃」的夏琳王妃，近來逐漸「融化」展開笑顏，頻頻出席公開活動接觸人群，展現親民的一面，也讓網友誇讚她笑了更美。17日她與老公親王阿爾貝二世出席蒙地卡羅電視節閉幕典禮，她身穿LV（Louis Vuitton，路易威登）水藍色禮服亮相驚艷全場，氣勢完全不輸女明星們。

夏琳王妃是LV超級大戶，日常服裝或隆重晚禮服經常都出自LV的設計，尤其是晚裝多為秀場見不到的款式，應為特別訂製款。此次出席蒙地卡羅電視節閉幕典禮所穿的水藍色軛領式削肩長禮服，是她常常穿的禮服剪裁樣式，差別是從領口垂墜至手臂的皺褶設計更添浪漫氣息，且藍色布料完美呼應夏日氣氛。

▲▼摩納哥王妃 。（圖／達志影像／newscom)

▲身穿LV水藍色禮服的夏琳王妃（右）氣勢不輸女星，身旁為荷蘭女星Famke Janssen。（圖／達志newscom）

除了名牌禮服吸睛，夏琳王妃將一邊頭髮梳乾淨，另一邊垂下捲髮，頗有復古韻味，她搭配向Tabbah訂製的鑽石耳環，沿著耳緣排列的美鑽璀璨耀眼，Tabbah於1862年在黎巴嫩創立，百年傳承至今設計越來越摩登新穎，夏琳王妃2011年結婚也是戴此品牌訂製珠寶。

 

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關鍵字：

摩納哥王妃, 夏琳王妃, LV, Louis Vuitton

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