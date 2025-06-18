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TASAKI攜手新銳時裝設計師　珍珠更時髦、髮晶首亮相

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▲▼ TASAKI 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲TASAKI與義大利設計師 Niccolò Pasqualetti 攜手推出聯名系列「TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI」珠寶。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／綜合報導

日本珠寶品牌TASAKI赫赫有名的balance、refined rebellion系列都是與服裝設計師Thakoon Panichgul聯手創下的經典之作，跨界合作再添新篇章，品牌於東京發表與義大利設計師Niccolò Pasqualetti攜手合作的「TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI」聯名系列，從這位來自義大利、現居巴黎的設計師視角，展現有機珠寶如雕塑品般的美感，還首度採用鈦晶石（金色髮晶）搭配珍珠，詮釋設計師家鄉托斯卡尼陽光灑落的美景，全系列於日本限定上市。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲義大利新銳設計師Niccolò Pasqualetti與TASAKI激盪出新火花。（圖／Laura Marie Cieplik提供）

新銳設計師Niccolò Pasqualetti於2021年創立個人同名品牌NICCOLÒ PASQUALETTI，他擅長重新詮釋義大利傳統剪裁技術，融合自然幾何元素創作中性氣質服裝，於2024年入圍 LVMH Prize最終決選，是時尚圈的潛力新星。TASAKI相中他的才華，邀他創作TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI膠囊系列，四個主題分別為「FLUID」、「AMBIVALENT」、「ANDROGYNOUS」與「PASSEL」，款款時髦摩登。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI 系列AMBIVALENT 18K金阿古屋珍珠項鍊，每一小段珍珠會輕輕擺動。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI 系列AMBIVALENT珍珠手鍊。

TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI聯名系列中的AMBIVALENT主題，從自然界的對比汲取靈感，18K金線條猶如貝殼外殼，與柔滑的珍珠交錯展現衝突美感，當中項鍊與手鍊將不同尺寸的珍珠錯落排列，每一小段都會隨著佩戴者律動而輕晃吸睛；設計師擅長的雕塑感設計則運用在ANDROGYNOUS珠寶，蜿蜒的金屬線條在頸間或指間延伸展開來，大小不一的珍珠彷彿從饒富生命力的貴金屬線條綻放。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI系列展現立體雕塑感的ANDROGYNOUS項鍊與戒指。

而TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI聯名系列中最具流動感之作當屬FLUID系列，一款長項鍊結合鏤空線條、鑲嵌珍珠與鑽石的墜飾展現活潑氣息，同一主題的另一款項鍊則呈現截然不同的個性美，由上半部是18K金優美線條與下半部為珍珠串鍊組成。除了從海洋孕育的珍珠獲得啟發，Niccolò Pasqualetti 也將家鄉義大利托斯卡尼之美融入設計，首度採用如陽光穿透雲層灑落的金色髮晶，周圍繞著高低層次排列的珍珠，於項鍊、胸針、項鍊描繪他心中的自然景致，也顛覆了大眾對珍珠首飾的想像，激發出嶄新火花。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI系列探索有機形態的FLUID項鍊鑲嵌珍珠與美鑽。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI系列另一款FLUID項鍊展現力與美。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI系列PASSEL戒指罕見採用金色髮晶。

MIKIMOTO 多年來則致力於以「緞帶」為主題，創作優雅的頂級珠寶，曾在台展出的The Bow頂級珠寶系列獲得台灣收藏家青睞，因為每一件作品呈現緞帶彷彿在空中靈動飛舞的姿態，立體結構與流暢線條都展現品牌精湛工藝，再點綴精選的珍珠，成功聚焦；品牌旗下數量稀少的珍珠鑽錶也深受歡迎，珍珠母貝面盤周圍鑲滿鑽石，「M」字標誌的扣環延伸出珍珠串鍊錶帶，既是時計更是一款漂亮手鍊。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO The Bows頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石耳環。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO珍珠鑽錶深受藏家喜愛。

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關鍵字：

TASAKI, MIKIMOTO

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