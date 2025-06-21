Tiffany青銅鏽蝕器皿藏奢華項鍊　藝術家聯名只有39套

▲藝術家Daniel Arsham為Tiffany設計限量39件的古銅綠銅鏽質感的器皿套組。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.再度與當代藝術家Daniel Arsham合作，創作青銅鏽蝕器皿（Bronze Eroded Penny Vessel）及限量版 Tiffany & Arsham Studio HardWear項鍊，Tiffany Blue色調的青銅鏽蝕器皿設計靈感源自幸運的象徵--便士（penny，英鎊中的最小幣值），由紐約Arsham Studio完成精緻打磨，限量39件器皿完美體現藝術家誌性的「Future Relic未來遺跡」美學。





▲Tiffany與藝術家Daniel Arsham聯名作包括18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石HardWear項鍊、青銅鏽蝕器皿與專屬藝術品運輸箱。

每一件Daniel Arsham為Tiffany打造的青銅鏽蝕器皿，均藏有一款Tiffany & Arsham Studio HardWear項鍊，此聯名項鍊以18K白金製成，鑲嵌超過1,000 顆總重逾6克拉鑽石，並點綴超過500顆總重逾3克拉的沙弗萊石，綠色沙弗萊石不僅致敬Arsham Studio標誌性色彩、呼應青銅雕塑色澤，同時也是Tiffany首度於1974年引入並命名的珍稀寶石，意義非凡，每一套限量組均配備專屬Tiffany Blue®藝術品運輸箱。





▲千黛亞示範LV與村上隆聯名的櫻桃圖案LV x TM Keepall Bandoulière 45旅行包，188,000元。（圖／LV提供）

精品與藝術家合作總能激盪出新火花，LV（Louis Vuitton，路易威登）與日本藝術家村上隆聯名系列即是話題性與辨識度都很高的作品，美國女星千黛亞於廣告中示範的Keepall Bandoulière 45旅行袋，在Monogram牛仔布包身上繡上村上隆赫赫有名的微笑櫻桃圖案，同系列還有各式小包與鞋子、漁夫帽等配件，可愛吸睛。

