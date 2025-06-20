fb ig video ETtoday search mobile

GD推親民版雛菊項鍊　獻開箱處女秀自豪「很美吧」

>

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD親自上陣示範與愛牌Jacob & Co.聯名的小雛菊項鍊。（圖／翻攝jacobandco IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星GD權志龍魅力無敵，不僅演唱會門票秒殺，也在時尚圈吹起流行風潮，每回亮相的穿搭總引起熱議，尤其是雛菊圖案成了他的代表符碼，他為了讓粉絲也能擁有與他一樣的雛菊首飾，特別與美國珠寶暨腕錶品牌Jacob & Co.聯手打造「親民版」的雛菊項鍊，他親自上陣示範，也獻出開箱處女秀，自豪說：「很美吧！」

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD希望粉絲能夠擁有他標誌性的雛菊首飾，因此找上Jacob & Co.設計親民版本。（圖／翻攝jacobandco IG）

GD與Jacob & Co.今年春天合作推出上千萬元的EACEMINUSONE x Jacob & Co.限量錶引起轟動，但GD心心念念希望能與粉絲更貼近，因此向愛牌提出創作每日可佩戴的項鍊，催生出兩款雛菊項鍊，入門款為純銀搭配18K金花蕊設計，定價約35,500元；更華麗的版本為18K白金密鑲白鑽、綠色沙弗萊石與單顆黃鑽，定價約326,000元，兩款小花鍊墜左下方都少一片花瓣，正是GD的經典符碼。

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD聯名Jacob & Co.雛菊項鍊共有純銀搭18K金花蕊版本（左）約35,500元，以及18K白金鑲鑽款326,000元。（圖／翻攝jacobandco IG）

雛菊圖騰完美融入GD穿搭之中，他最具代表性的穿著即是西裝上別著Jacob & Co.雛菊訂製胸針，再搭配CELINE草帽，近期他也常戴著可愛的Hello Kitty造型耳環，任何充滿童心或浮誇配飾出現在他身上，毫無違和感。

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲戴著CELINE草帽、西裝上別著Jacob & Co.打造的雛菊胸針，是GD最具代表性的穿搭。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD近期常戴著Hello Kitty耳環。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

►BTS成員V戴45萬卡地亞金錶退伍　搶眼配色秀型男品味

►宋慧喬穿白背心好涼快　平價混搭精品秀23萬蜜蜂手環

關鍵字：

GD, 權志龍, Jacob & Co., CELINE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王大陸情侶檔涉找黑幫討債！　女友闕沐軒現身法院

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

Grand Seiko東京獅錶坐鎮旗艦店　銳利師爪造型霸氣外露

Grand Seiko東京獅錶坐鎮旗艦店　銳利師爪造型霸氣外露

宋慧喬豪邁翹腳又嘟嘴　遊西班牙心情放很鬆

宋慧喬豪邁翹腳又嘟嘴　遊西班牙心情放很鬆

潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球　與黃仁勳撞同款RICHARD MILLE

潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球　與黃仁勳撞同款RICHARD MILLE

百年靈淨灘2小時清出42.5公斤廢棄物！可追溯紅金造海洋錶實踐永續發展 TASAKI攜手新銳時裝設計師　珍珠更時髦、髮晶首亮相 摩納哥王妃LV禮服上身氣勢不輸女星　與鑽石耳環都是訂製款 女性有漂亮衝浪錶可戴了　G-SHOCK洋溢夏威夷風情 凱特王妃同一套裙裝公開穿四次　看不膩秘訣公開 木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高 BTS成員V戴45萬卡地亞金錶退伍　搶眼配色秀型男品味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面