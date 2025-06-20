GD推親民版雛菊項鍊　獻開箱處女秀自豪「很美吧」

▲GD親自上陣示範與愛牌Jacob & Co.聯名的小雛菊項鍊。（圖／翻攝jacobandco IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星GD權志龍魅力無敵，不僅演唱會門票秒殺，也在時尚圈吹起流行風潮，每回亮相的穿搭總引起熱議，尤其是雛菊圖案成了他的代表符碼，他為了讓粉絲也能擁有與他一樣的雛菊首飾，特別與美國珠寶暨腕錶品牌Jacob & Co.聯手打造「親民版」的雛菊項鍊，他親自上陣示範，也獻出開箱處女秀，自豪說：「很美吧！」

▲GD希望粉絲能夠擁有他標誌性的雛菊首飾，因此找上Jacob & Co.設計親民版本。（圖／翻攝jacobandco IG）

GD與Jacob & Co.今年春天合作推出上千萬元的EACEMINUSONE x Jacob & Co.限量錶引起轟動，但GD心心念念希望能與粉絲更貼近，因此向愛牌提出創作每日可佩戴的項鍊，催生出兩款雛菊項鍊，入門款為純銀搭配18K金花蕊設計，定價約35,500元；更華麗的版本為18K白金密鑲白鑽、綠色沙弗萊石與單顆黃鑽，定價約326,000元，兩款小花鍊墜左下方都少一片花瓣，正是GD的經典符碼。





▲GD聯名Jacob & Co.雛菊項鍊共有純銀搭18K金花蕊版本（左）約35,500元，以及18K白金鑲鑽款326,000元。（圖／翻攝jacobandco IG）

雛菊圖騰完美融入GD穿搭之中，他最具代表性的穿著即是西裝上別著Jacob & Co.雛菊訂製胸針，再搭配CELINE草帽，近期他也常戴著可愛的Hello Kitty造型耳環，任何充滿童心或浮誇配飾出現在他身上，毫無違和感。





▲戴著CELINE草帽、西裝上別著Jacob & Co.打造的雛菊胸針，是GD最具代表性的穿搭。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）





▲GD近期常戴著Hello Kitty耳環。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）