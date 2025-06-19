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宋慧喬豪邁翹腳又嘟嘴　遊西班牙心情放很鬆

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▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬穿白背心配黑褲遊馬德里。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬近日受法國珠寶品牌CHAUMET之邀，到西班牙參加高級珠寶展，她趁空擋時間四處遊覽，天天都穿極簡白背心對抗炎熱夏日，不過簡單中依然帶著貴氣，搭配的首飾都是CHAUMET Bee de CHAUMET新作。而向來以優雅模樣出現在大眾眼前的她，難得擺出翹腳的豪邁坐姿，對著鏡頭嘟著嘴自拍，心情顯然很放鬆。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬坐姿豪邁還做出嘟嘴表情。（圖／翻攝kyo1122 IG）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬戴的CHAUMET Bee de Chaumet 18K白金項鍊，235,000元。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬在西班牙逛街、享用美食，服裝都是極簡的黑與白，而腳上穿著到處逛的黑色厚底涼鞋，則出自以果凍鞋著稱的melissa，只有她所拎的愛馬仕（Hermes）黑色包款與穿搭的CHAUMET珠寶洩露她的巨星身份，最醒目是最新款的Bee de Chaumet 18K白金長項鍊，中央的蜂巢裝飾可以鍊上巧妙滑動，方便自由調整位置，為輕鬆的白色背心造型增添亮點。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬穿南韓品牌Pinkong粉紅禮服出席CHAUMET高級珠寶展。（圖／翻攝kyo1122 IG）

出席CHAUMET珠寶展時，宋慧喬換上南韓品牌Pinkong粉紅色禮服，硬挺的布料盡顯她的完美曲線，服裝色調也完美呼應她所戴的彩色寶石項鍊與耳環，完美展現女神氣勢。
 

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關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET

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