Grand Seiko東京獅錶坐鎮旗艦店　銳利師爪造型霸氣外露

▲Grand Seiko台北101旗艦店經過重新裝潢今正式開幕。（圖／Grand Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

日本品牌Grand Seiko台北101旗艦店以「Alive in Time」為設計理念重新裝潢，今（19日）正式揭幕，明亮空間大量運用石材、木材、水紋與光影變化，完美呼應品牌發源地日本信州、岩手與東北地區的自然風光。慶祝旗艦店開幕，年度焦點錶款SLGC009 Sport Collection東京獅Tokyo Lion運動腕錶搶先在台亮相，超高強度鈦金屬（Brilliant Hard Titanium）打造的錶殼強調獅爪線條，結合獨家Zaratsu 超鏡面研磨技術，輪廓分明、霸氣外露。





▲Grand Seiko台北101旗艦店大量運用石材、木材、水紋與光影變化，呼應品牌追求的自然之美。

Grand Seiko從獅子鬃毛於風中飄揚獲得啟發，為SLGC009 Sport Collection東京獅Tokyo Lion運動腕錶的面盤裝飾細膩紋理，搭配下沉式計時盤與小秒盤，鑽石切割時標則宛如銳利獅爪，品牌特別為此強悍錶款開發高強度棕色橡膠錶帶，其拉伸強度為典型矽膠的 2.7 倍，且錶帶背面裝飾如獅掌的浮雕，配上符合人體工學的弧形背蓋與專屬錶扣，外型與舒適感兼具；搭載長達3日動力儲存、日差+5至–3秒的高振頻精準Tentagraph 9SC5機芯，內外都強悍。





▲Grand Seiko年度新款東京獅 Tokyo Lion運動腕錶，設計更強調獅爪線條，470,000元。

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）近日也推出新款計時碼錶，打造海洋灰色漆面的Polaris Chronograph計時腕錶，融合1960年代經典潛水錶的外型，裝載761型自動上鍊機芯，展現優雅運動風，特別是面盤結構巧妙，由中央圓盤、鑲貼時標的中央環圈和刻有測速刻度的外環圈組成，磨砂太陽放射狀飾紋的中央圓盤，與小時環圈上的光澤形成對比，均呈現由淺至深的漸變效果，完美展現深邃的視覺效果。



▲積家海洋灰色面盤款Polaris Chronograph計時碼錶，480,000元。（圖／積家提供）