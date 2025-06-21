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刺青藝術家錶上造陀飛輪星系　Roger Dubuis傳遞和平訊息

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▲▼ROger Dubuis,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis Excalibur Monotourbillon Dr. Woo Episode III王者系列單飛行陀飛輪腕錶限量28只。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「洛杉磯最難預約刺青師」的刺青藝術家Dr. Woo，再次與瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）攜手設計錶款，推出全球限量28只的Excalibur Monotourbillon Dr. Woo Episode III王者系列單飛行陀飛輪Dr. Woo第三篇章限量腕錶，完美融合他標誌性的單針刺青風格，靈感源自遙遠的渦狀星系，亦被稱為梅西耶51a（M51a），在錶上展現「陀飛輪星系」，玻璃鏡面經過3D電鑄再以玫瑰金電鍍刻畫太空船及其星型軌跡，並帶來「We Come in Peace（我們為和平而來）」的訊息。

Dr. Woo的太空船圖案於2021年Roger Dubuis首款聯名腕錶中首度啟航，此次帶著和平訊息「返航」，最醒目的陀飛輪以精鋼製的螺旋圖案裝飾，有趣的是10至11時位置嵌入螺旋結構零件，象徵通往「黑洞」的入口，翻轉至錶背即可見螺旋零件內部填充黑色塗層的「黑洞」，外圍環繞大面積棋盤格螺旋圖案；1時位置也展現宇宙奧秘，主發條盒蓋採用霧黑背景，並飾以玫瑰金轉印圖案，呈現行星、星環和星雲，圖案會隨著主發條盒旋轉而緩緩變化，上鍊時的畫面很吸睛。

▲▼ROger Dubuis,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲刺青藝術家Dr. Woo以神祕的黑洞意象，與Roger Dubuis合作打造第三款錶。

此外，18K玫瑰金與鈦金屬打造的Excalibur Monotourbillon Dr. Woo Episode III王者系列單飛行陀飛輪錶也藏有不少Dr. Woo招牌符碼，面盤10時正是他代表性的蜘蛛圖案，錶圈與錶鍊中段鍊節以雷射雕刻許多神秘的符號，也出自藝術家創意，錶背邊緣則刻有一段訊息：「讓我們攜手探索宇宙的奧秘，解鎖星辰的秘密。若您讀到這則訊息，請知悉我們是知識的探索者，也是未知世界的航行者。」

▲▼ROger Dubuis,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis於錶背飾以玫瑰金轉印圖案。

HUBLOT（宇舶）則與瑞士刺青工坊 Sang Bleu緊密合作，推出Spirit of Big Bang Sang Bleu計時碼錶系列，於42毫米的酒桶形錶殼上雕琢出 116 個幾何切面，每個切面皆經過拋光、緞面與噴砂等工藝處理，展現層次分明的光影效果，採用的材質分別為陶瓷與藍寶石，由於此類高硬度材質成型難度極高，品牌特別開發專屬全新雷射雕刻與打磨技術，成功創造風格前衛且戴起來舒適的立體結構錶款，搭載HUB4700 自動鏤空計時機芯，共有各限量200只的藍陶瓷或黑陶瓷錶款 ，以及限量100只的透明藍寶石腕錶。

▲▼ROger Dubuis,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲ HUBLOT全球限量200只的Spirit of Big Bang Sang Bleu 計時碼錶藍陶瓷款，982,000元。（圖／HUBLOT提供）

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關鍵字：

Roger Dubuis, HUBLOT

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