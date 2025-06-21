小賈斯汀破產照戴百萬AP金錶　辣模老婆近300億賣美妝品牌

▲財務出狀況的小賈斯汀，秀出AP百萬金錶。（圖／翻攝justinbieber IG）

記者陳雅韻／台北報導

加拿大歌手「小賈斯汀」賈斯汀畢柏（Justin Bieber）曾一度坐擁300億身家，日前驚爆3年前已破產，不得不只能出售他作品的版權紓困，但仍欠AEG公司與前經紀人上億元。他的財務、婚姻與身心狀況成為眾人矚目焦點，不過他依然照曬百萬AP（Audemars Piguet，愛彼錶），無視負面消息。





▲小賈斯汀戴AP Royal Oak皇家橡樹系列迷你霜金石英錶，1,111,000元。（圖／翻攝justinbieber IG）

小賈斯汀所戴的AP Royal Oak皇家橡樹迷你霜金石英腕錶，深受1997年問世的同系列迷你錶啟發，錶徑只有23毫米，18K金錶殼與鍊帶閃耀霜金光芒，搭配同色系的Petite Tapisserie小型格紋面盤，錶款雖然小巧但金燦燦的模樣，一樣高調吸睛。





▲海莉比伯一手打造的護膚品牌rhode，以約300億元高價售出給美妝巨頭e.l.f. Beauty。（圖／翻攝justinbieber IG）

財務陷入窘境的小賈斯汀，所幸模特兒老婆海莉（Hailey Bieber）頗有生意頭腦，她於2022年創立的美妝品牌rhode，近日以10億美元（約296億台幣）的價格出售給平價彩妝巨頭 「e.l.f. Beauty」，她則續任創意總監，帶領品牌進駐美加Sephora，預計年底前登陸英國。

