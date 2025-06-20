風Luxury／布萊德彼特喜歡的錶全包了　江詩丹頓古董到新作都上手

▲布萊德彼特一身潮服，搭配江詩丹頓Historiques系列222腕錶。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

由好萊塢男神布萊德彼特主演的賽車新片《F1電影》，將於25日上映，近期他馬不停蹄展開宣傳，除了全程緊黏小他32歲的珠寶設計師女友伊恩斯德拉蒙（Ines De Ramon）公開放閃，61歲的他潮流裝扮與帥氣正裝造型也引發不少討論，搭配的瑞士名錶也很吸睛，江詩丹頓（Vacheron Constantin）一脈相承的222腕錶從原創版到今年最新款他全包了。





▲江詩丹頓今年推出Historiques系列222型腕錶精鋼款，1,020,000元。（圖／翻攝江詩丹頓官網）

江詩丹頓於1977年慶祝創立222周年時，推出傳奇名作222「Jumbo」腕錶，品牌於2022年重新復刻推出黃K金版本，當時被譽為「最強復刻」，布萊德彼特旋即搶下一只，他後來又被目擊戴著最初代的古董錶，近日則戴著今年最新款的精鋼版本搭配私服。





▲布萊德彼特曾戴過江詩丹頓創立222周年推出的原創版222精鋼腕錶。（圖／江詩丹頓提供）

今年慶祝270周年的江詩丹頓，年度首發新錶就是布萊德彼特所戴的Historiques 222精鋼錶，與原創款相同材質，外型則與黃K金版本無異，品牌保留當年的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5點位的馬耳他十字標誌，搭配藍色面盤，展現休閒優雅魅力，搭載自動盤飾有222字樣的2455/2自動上鍊機芯。





▲布萊德彼特在《F1電影》電影首映會上緊牽女友伊恩斯德拉蒙，手上戴PP Ref. 2526古董錶。（圖／美聯社）

布萊德彼特出席《F1電影》紐約首映會，則換上「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）標誌性的三針自動錶Ref. 2526古董金錶，與正裝完美搭配。而在賽車新片中，他所戴的錶款為IWC（萬國錶）特別訂製錶，戲外女友伊恩斯德拉蒙也是品牌粉絲，戴著要價121萬元的工程師自動腕錶35 18K紅金錶，是此經典系列全新尺寸，面盤裝飾由細密線條與方格組成的網格圖案，搭配結合拋光及緞面處理錶殼，整體展現細膩質感。





▲布萊德彼特女友伊恩斯德拉蒙戴著IWC百萬新錶。（圖／IWC提供）





▲伊恩斯德拉蒙戴的IWC工程師自動腕錶35 18K紅金錶，1,210,000。（圖／IWC提供）