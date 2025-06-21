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高圓圓盛夏出遊造型美翻　絲巾裝配水桶包輕鬆不失優雅

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▲▼ 高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓穿大陸品牌LACERTA絲巾裝搭FERRAGAMO約41,000元水桶包、約32,000元瑪莉珍鞋。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

45歲大陸女星高圓圓近日以法國珠寶品牌CHAUMET大使身份，前往西班牙馬貝拉參加珠寶展，她趁空檔遊此山海環抱的美麗度假勝地，完美示範炎炎夏日既清涼又時尚的穿搭，她連換大陸品牌LACERTA絲巾裝、白色亞麻褲裝、咖啡色連身洋裝，再巧搭代言的義大利品牌FERRAGAMO氣質包款與鞋，輕鬆裝扮流露好質感。

▲▼ 高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓趁空擋遊西班牙。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

高圓圓果然是最稱職的品牌大使，旅行穿搭配件少不了合作密切的FERRAGAMO與CHAUMET項鍊。她穿絲巾裝時背著FERRAGAMO黑色迷你水桶包，多口袋設計方便收納，而腳上的鞋子為瑪莉珍鞋，方形鞋頭與粗跟設計致敬1960年代流行時尚，展現好氣質。

▲▼ 高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓示範炎夏穿搭，穿長洋裝搭配草編包充滿度假氣氛。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

編織包也是夏日出遊的必備配件，身穿棕色長洋裝的高圓圓搭配色系相呼應的編織托特包，充滿度假氣氛。而現身CHAUMET珠寶展，她則搖身一變成為華麗女神，以黑色大蓬裙禮服搭配靈感源自康乃馨的Carnation項鍊及戒指，氣勢不凡。

▲▼ 高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓盛裝出席CHAUMET高級珠寶展，佩戴Carnation項鍊與戒指。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

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關鍵字：

高圓圓, CHAUMET, FERRAGAMO

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