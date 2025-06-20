fb ig video ETtoday search mobile

陳喬恩開箱愛馬仕最佳入門包　淘寶毛茸茸包也納入收藏

>

▲▼陳喬恩愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩是愛馬仕忠實粉絲，曾拎櫻花粉色凱莉包遊日。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

一手創立的「喬傑立」曾捧紅羅志祥、5566、明道、陳喬恩等藝人的經紀人孫德榮，近日大爆與陳喬恩翻臉內幕，批她個性倔強，還曾被抓包在攝影棚喝酒缺乏職業道德，向來有話直說的陳喬恩罕見沈默未回應，照常在社群分享她在重慶工作照，以及開箱最新入手的愛馬仕（HERMÈS）Herbag迷你包，心情看似不受影響。

▲▼陳喬恩愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩愛馬仕新歡是Herbag迷你包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

前進大陸發展的陳喬恩事業順利，誠如前任經紀人孫德榮所言已是富婆，身上行頭多為精品，尤其熱愛收藏愛馬仕包，近日入手的熱騰騰新貨是設計靈感源自Kelly Bag凱莉包的Herbag迷你包，採用輕盈的帆布搭配皮革翻蓋與金屬馬鞍釘扣，並配備長背帶，展現自在無拘束的風格，此系列款式豐富，從單色到圖紋印花、柔軟到硬挺結構與不同尺寸均備，2024秋冬品牌推出迷你版本，當時定價不到10萬元，被視為愛馬仕最佳入門款。

▲▼陳喬恩愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩還上掏寶買了可愛的的毛茸茸包款。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩近來迷上小尺寸包款，除了購入愛馬仕Herbag迷你包，到重慶工作時也背著香奈兒（CHANEL）小背包，且她不只愛買精品，網路上的可愛設計她也難敵誘惑，在淘寶買了毛茸茸包款，包身是微笑小臉配上小腳，洩露了她的童心。

▲▼陳喬恩愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩到重慶工作背著香奈兒迷你背包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

►「貝嫂」懶理兒子媳婦鬧脾氣　背愛馬仕凱莉包當最美婆婆

►陳若儀露一手「錶王」與鑽鍊破百萬　腳踩愛馬仕涼鞋趴趴走

關鍵字：

陳喬恩, Hermes, 愛馬仕, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【馬斯克玩具又炸了】SpaceX星艦突爆炸！瞬間化巨大火球

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬豪邁翹腳又嘟嘴　遊西班牙心情放很鬆

宋慧喬豪邁翹腳又嘟嘴　遊西班牙心情放很鬆

潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球　與黃仁勳撞同款RICHARD MILLE

潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球　與黃仁勳撞同款RICHARD MILLE

百年靈淨灘2小時清出42.5公斤廢棄物！可追溯紅金造海洋錶實踐永續發展

百年靈淨灘2小時清出42.5公斤廢棄物！可追溯紅金造海洋錶實踐永續發展

TASAKI攜手新銳時裝設計師　珍珠更時髦、髮晶首亮相 摩納哥王妃LV禮服上身氣勢不輸女星　與鑽石耳環都是訂製款 女性有漂亮衝浪錶可戴了　G-SHOCK洋溢夏威夷風情 凱特王妃同一套裙裝公開穿四次　看不膩秘訣公開 木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高 BTS成員V戴45萬卡地亞金錶退伍　搶眼配色秀型男品味 摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面