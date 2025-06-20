陳喬恩開箱愛馬仕最佳入門包　淘寶毛茸茸包也納入收藏

▲陳喬恩是愛馬仕忠實粉絲，曾拎櫻花粉色凱莉包遊日。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

一手創立的「喬傑立」曾捧紅羅志祥、5566、明道、陳喬恩等藝人的經紀人孫德榮，近日大爆與陳喬恩翻臉內幕，批她個性倔強，還曾被抓包在攝影棚喝酒缺乏職業道德，向來有話直說的陳喬恩罕見沈默未回應，照常在社群分享她在重慶工作照，以及開箱最新入手的愛馬仕（HERMÈS）Herbag迷你包，心情看似不受影響。





▲陳喬恩愛馬仕新歡是Herbag迷你包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

前進大陸發展的陳喬恩事業順利，誠如前任經紀人孫德榮所言已是富婆，身上行頭多為精品，尤其熱愛收藏愛馬仕包，近日入手的熱騰騰新貨是設計靈感源自Kelly Bag凱莉包的Herbag迷你包，採用輕盈的帆布搭配皮革翻蓋與金屬馬鞍釘扣，並配備長背帶，展現自在無拘束的風格，此系列款式豐富，從單色到圖紋印花、柔軟到硬挺結構與不同尺寸均備，2024秋冬品牌推出迷你版本，當時定價不到10萬元，被視為愛馬仕最佳入門款。





▲陳喬恩還上掏寶買了可愛的的毛茸茸包款。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩近來迷上小尺寸包款，除了購入愛馬仕Herbag迷你包，到重慶工作時也背著香奈兒（CHANEL）小背包，且她不只愛買精品，網路上的可愛設計她也難敵誘惑，在淘寶買了毛茸茸包款，包身是微笑小臉配上小腳，洩露了她的童心。





▲陳喬恩到重慶工作背著香奈兒迷你背包。（圖／翻攝iam_joechen IG）