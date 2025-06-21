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小S二女兒Lily秀百搭歐米茄　高顏值被讚爆

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▲▼ Lily 。（圖／翻攝IG）

▲Lily身穿貼身洋裝搭配歐米茄最新Aqua Terra 30毫米女錶。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

記者陳雅韻／台北報導

小S（徐熙娣）17歲二女兒許韶恩（Lily）婷婷玉立，已成為各大精品品牌的新寵兒，近日她分享多張戴上歐米茄（OMEGA）甫於日本京都發表最新海馬Aqua Terra 30mm女錶的照片，立刻引來網友一面倒讚美，誇她好美像極了媽媽小S。

▲▼ Lily 。（圖／翻攝IG）

▲Lily佩戴搭載全新打造直徑20毫米大師天文台認證機芯的歐米茄Aqua Terra 30毫米女錶。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

Lily身穿棕色貼身洋裝搭配歐米茄新錶，窈窕身材與高顏值都引人矚目，她戴著黑色面盤的歐米茄Aqua Terra 30mm錶，與她17歲的年紀完美相襯，跨越世代界線的設計正是此款新錶魅力之所在，搭載全新打造的史上最小天文台認證機械機芯，共有12種款式供女性選擇。

▲▼ Lily 。（圖／翻攝IG）

▲Lily遊英國時戴香奈兒耳環、卡地亞釘子手環。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

私下擁有不少精品的Lily，日前遊英國背著香奈兒（CHANEL）包，並穿著Burberry標誌性風衣，搭配的首飾則有香奈兒（CHANEL）雙C Logo耳環，以及卡地亞（Cartier）誕生於1970年代紐約的Juste un Clou釘子手環，款款都是精品品牌的經典之作。

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關鍵字：

Lily, 許韶恩, Cartier, OMEGA, 歐米茄

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