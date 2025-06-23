宋慧喬只露一小角的黑包原來是愛馬仕　極簡設計不怕過時

▲宋慧喬遊西班牙，身後露一角的黑包是愛馬仕Plume迷你包。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星宋慧喬近日受法國珠寶品牌CHAUMET之邀到西班牙參加珠寶展，她抓緊機會四處觀光，頻頻po照與粉絲分享夏季私服穿搭，她身穿看似簡單的白背心、黑色篷袖衣等造型，全靠配件增添亮點，她天天疊搭CHAUMET最新蜜蜂造型的Bee de Chaumet外，拍照時身後總藏著一款黑色包包，僅露出一小角，依然被認出是愛馬仕（HERMÈS）之作。





▲愛馬仕風格簡約的Plume迷你包。（圖／翻攝愛馬仕官網）

身為義大利品牌FENDI品牌大使，宋慧喬使用愛馬仕包自然低調，她此次西班牙拎的是愛馬仕1960年代為旅行而設計的Plume包款，是品牌的首款皮革行李箱，俐落的長方形包身造型靈感源自1920年代的文件夾，包款採用兩個手提把、側邊皮革細節和拉鍊，特色是柔軟輕巧便於旅行使用，推出至今已延伸出男性公事包、肩背包等不同尺寸與材質等豐富款式。





▲宋慧喬夏日穿搭展現清新風格。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬遊西班牙所背的愛馬仕Plume黑色包款為迷你尺寸，極簡設計完全符合她的時尚風格，她全身上下最華麗的配件即是CHAUMET珠寶，疊搭Bee de Chaumet蜜蜂項鍊與Bee de Chaumet Pompon 18K金流蘇項鍊，增添不少活潑氣息。





▲宋慧喬巧搭CHAUMET 73,600元Bee de Chaumet蜜蜂項鍊與737,000元Bee de Chaumet Pompon 18K金項鍊。（圖／翻攝kyo1122 IG）