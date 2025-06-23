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Lisa迷上人氣超夯的梵克雅寶　20萬小瓢蟲手鍊超可愛

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Lisa身穿休閒搭配精品首飾。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa分享近期生活照，一身休閒中帶有性感的輕鬆穿搭，她巧搭代言的品牌寶格麗（BVLGARI）Serpenti戒指外，還戴著近年來人氣攀升的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）小巧可愛的Lucky Spring系列手鍊，已是她曝光過的第二款梵克雅寶作品。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Lisa戴梵克雅寶Lucky Spring手鍊與寶格麗Serpenti戒指。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼Lisa 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Lisa戴的梵克雅寶五枚墜飾Lucky Spring手鍊，194,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

Lisa所戴的梵克雅寶Lucky Spring手鍊裝飾五枚墜飾，分別呈現小瓢蟲、花卉、葉片，各鑲嵌紅玉髓和縞瑪瑙、珍珠母貝，展現春季的生命力，成為她鍾愛的生活珠寶；早先她還戴過梵克雅寶Sweet Alhambra手鍊錶，由18K玫瑰金璣鏤雕花與鑲嵌紅玉髓的幸運草圖案構成，與她當時所穿的紅色服裝色系完美呼應。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Lisa曾穿紐約品牌SER.O.YA紅色緊身洋裝自拍，搭配寶格麗Tubogas手環、戒指與梵克雅寶Sweet Alhambra手鍊錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了梵克雅寶標誌性的作品，Lisa也收藏不少寶格麗經典，從羅馬競技場發想的B.zero1系列、Serpenti蛇珠寶與Tubogas系列，都是她經常佩戴的個性之作，她所選的珠寶未必是鑲滿鑽石或寶石的bling bling設計，極簡線條構成風格摩登的首飾，才是她的最愛。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲梵克雅寶18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓的Sweet Alhambra腕錶，655,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

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關鍵字：

Lisa, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, BVLGARI, 寶格麗

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