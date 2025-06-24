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米蘭男裝周／丁海寅變DG男神看睡衣秀！Vivienne Westwood浪漫早餐約會

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記者鮑璿安／綜合報導

2026年春夏米蘭男裝周迎來精彩高潮，義大利奢華代表 Dolce & Gabbana本季以《PYJAMA BOYS》為主題，引領大眾進入一場私密情調的夢境，睡衣成為主軸單品，韓星丁海寅也到場看秀製造話題。而英倫龐克傳奇 Vivienne Westwood久違於米蘭時裝周發表男裝系列，描繪了一段美好的早餐時光，以浪漫的印花、英倫修身剪裁貫穿，猶如昔日的搖滾浪子變成暖男模樣。

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲丁海寅身穿黑色腰封西裝現身Dolce & Gabbana大秀 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲ Dolce & Gabbana本季以《PYJAMA BOYS》為主題，引領大眾進入一場私密情調的夢境，絲質睡衣式套裝成為主軸輪廓 。（圖／品牌提供）

Dolce & Gabbana整場秀以「臥室」作為靈感核心，不只是日常生活中的一隅，更是男人最坦露真實自我的空間，選擇以慵懶為主軸，刻意模糊睡衣與街裝、內衣與晚裝的界線。絲質睡衣式套裝成為主軸輪廓，包裹80年代復古廓形，輕盈如羽的雪紡衫、透明蕾絲上衣與低腰長褲相互搭配，模特們裸露胸膛，腳踩拖鞋、佩戴細緻金鍊，展現出慵懶卻精緻的風情。色彩以淺米、薰衣草紫、寶藍與經典黑白為主軸，延伸出柔軟而迷人的視覺感受。而服裝上的小細節，例如鏤空剪裁、極細肩帶與手工刺繡，也讓「性感」跳脫僅以陽剛為主的既定定義。

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood 以《COLAZIONE DA ANDREAS》（意即「與Andreas共進早餐」）作為新作主軸 。（圖／品牌提供）

Vivienne Westwood 以《COLAZIONE DA ANDREAS》（意即「與Andreas共進早餐」）作為新作主軸，由創意總監 Andreas Kronthaler 主導設計，以品牌核心的文化混血與自由靈魂出發，講述一場關於英國人如何嚮往義大利陽光、藝術與生活方式的故事。秀場選在米蘭的 Bar Rivoli 舉行，營造出慵懶早晨的情境感，服裝風格融合英式修身剪裁與義大利式浪漫——輕柔麻料的西裝外套搭配不對稱荷葉邊、印花襯衫佐以 Dominic Myatt 手繪花卉刺繡與詩句標語，呈現一種詩人與浪子的矛盾共存。此外，Andreas Kronthaler 將視覺詩意融入設計之中，融合英式剪裁的永恆風範，像是花朵胸針、大膽顏色拼接、垂墜感披肩，都為本季注入濃厚的藝術氛圍與戲劇性。

關鍵字：

時尚, 男裝, 米蘭, 義大利, 英式

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