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米蘭男裝周／TOD’S豆豆鞋、休閒大包百搭進化！GA靜奢風西裝搭印花織紋

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記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏米蘭男裝周告一段落，Giorgio Armani與TOD’S分別詮釋出細膩的男士風格語言，以精緻剪裁與從容氣質打造新裝，TOD’S標誌性Gommino豆豆鞋延伸出多樣版本，休閒和戶外生活為靈感，帶來煥然一新的穿搭體驗。

▲▼米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2026春夏系列呼應整體低飽和的自然色系，傳遞輕鬆愜意的度假氛圍 。（圖／品牌提供）

TOD’S 2026春夏系列是對日常奢華的深度演繹，品牌將「義式慢活」精神融入剪裁與材質運用之中，打造一場以自然舒適為本的男士衣櫥革新。系列強調「精緻實穿」的價值觀，工裝風的短外套、簡約設計的多口袋背心、細節講究的亞麻針織上衣，讓每一件單品都能自在穿梭於城市日常與度假場景之間。配件部分，TOD’S標誌性Gommino豆豆鞋延伸出多樣變奏版本，從小牛皮到麂皮，休閒白鞋融入豆豆鞋底，搭配不同色調、綴以全新馬鞍靈感的金屬扣，展現品牌多樣性；大型皮革托特包則以米白與焦糖色為基調，呼應整體低飽和的自然色系，傳遞輕鬆愜意的度假氛圍。

▲▼米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani延續品牌一貫優雅低調的語彙，2026春夏系列以輕盈、流動感十足的廓形構築整體氛圍 。（圖／品牌提供）

Giorgio Armani延續品牌一貫優雅低調的語彙，2026春夏系列以輕盈、流動感十足的廓形構築整體氛圍。如畫家的調色盤，設計巧妙融合南北地域文化與都市與假日生活的雙重節奏。系列中雙排釦青果領西裝採用低開襟設計與短版剪裁，傳統中蘊藏現代感；闊腿褶襉長褲則隨性搭配麂皮休閒鞋或淡彩查卡靴，顯露漫不經心的優雅。面料選擇上，極具空氣感的皮革風衣與夾克突破了以往厚重的印象，如襯衫般輕盈；針織單品雖結構豐盈卻毫不累贅，呈現彈性十足的穿搭自由度。整體色彩從沙漠的暖調過渡到地中海水藍，再點綴九重葛紫與仙客來花粉，輔以拉菲草帽飾、鑰匙圈眼鏡盒、三重編織腰帶等細節配飾，為這場詩意旅程定下輕鬆節奏。

關鍵字：

米蘭, 男裝, 2026春夏, 設計, 風格

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