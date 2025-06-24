降低腰痠背痛3種方法！調整坐姿、強化核心都重要

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

現代人長時間久坐、低頭滑手機，容易導致脊椎負擔過重，甚至引發痠痛、僵硬、駝背等問題，其實只要養成正確的日常習慣，就能有效預防脊椎退化與傷害，以下整理出3個實用的保養方法，從日常開始輕鬆守護身體健康。

1.保持良好坐姿與站姿

長時間坐著或站立時，姿勢不良會讓脊椎長期處於受壓狀態，建議坐著時背部緊貼椅背、雙腳平放地面、膝蓋呈90度角；站立時則應抬頭挺胸、肩膀放鬆、雙腳平均分散重量，避免單邊用力，減少脊椎歪斜或疲勞。

2.適度運動強化核心肌群

強健的核心肌群能有效支撐脊椎，減輕其負擔，可透過瑜伽、皮拉提斯或平板支撐等運動，訓練腹部、背部與骨盆周圍的肌肉，不僅能改善體態，還有助於穩定脊椎結構，預防腰痠背痛。

3.避免久坐、定時活動伸展

長時間維持同一姿勢，容易讓脊椎僵硬、血液循環變差，建議每隔30至60分鐘起身活動，做簡單的伸展操，如輕輕轉動脖子、伸展背部或左右擺動身體，幫助舒緩脊椎壓力，提升柔軟度與靈活性。

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