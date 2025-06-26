申敏兒化身《再婚皇后》氣場超強！私服高級感穿搭　透視洋裝辣秀美腿

▲漫改劇《再婚皇后》即將上線，申敏兒出演女主角皇后娜菲爾。（圖／申敏兒 IG、Disney+）

圖文／CTWANT

最近韓劇圈讓人敲碗期待，就是改編自全球點閱突破26億的熱門網漫與網路小說《再婚皇后》即將上線的消息啦！不只劇情狗血又華麗，連選角都備受討論，日前確定卡司申敏兒、朱智勛、李鐘碩及李世榮的組合，果然再衝話題熱度，而飾演東大帝國皇后娜菲爾的申敏兒、更是氣場滿點！

▲（左起）李鐘碩、申敏兒、李世榮、朱智勛主演。（圖／Disney+ 提供）

除了非常期待申敏兒上演皇后復仇記，她的私服穿搭更早已提前把「現代皇后」的精緻感發揮到極致，這次就來解碼申敏兒話題私服Look。

▲申敏兒與朱智勛、李鍾碩。（圖／Disney+ 提供）



《再婚皇后》申敏兒穿搭：亮片透視洋裝、仙氣逼人又高級露膚

申敏兒穿上Louis Vuitton白色亮片透視洋裝，簡直美得像走出高訂仙境的女神！閃爍亮片＋若隱若現的透視設計，不只是仙氣飄飄，而裙襬的開衩設計，更是高段時尚操作，讓申敏兒那雙逆天比例的美腿線條若隱若現，完美詮釋性感得剛剛好。搭配浪漫微捲髮型與優雅頸鍊，整體造型溫柔得讓人忍不住想靠近。

▲申敏兒日前出席LV頂級珠寶發表會。（圖／申敏兒 IG，下同）

《再婚皇后》申敏兒穿搭：極簡西裝套裝，職場女王就這樣穿

申敏兒最擅長把「簡單單品穿出不簡單」，尤其是這套灰色西裝套裝配條紋襯衫以及酒紅色領帶，就是職場女王的懶人穿搭範本。灰色西裝選Oversized版型，穿出俐落又不拘束的氣場感，下身搭配西裝褲或牛仔褲都OK，鞋子換成樂福鞋或簡約球鞋，就能在正式與休閒中切換自如。

《再婚皇后》申敏兒穿搭：衣櫃必備小黑裙，優雅與休閒完美駕馭

申敏兒也很擅長「一件單品打天下」的穿法！比如這件衣櫃都要有的黑色洋裝，背心拼接異材質裙襬設計、層次十足，外型簡約時髦又百搭、搭配不同配件就能呈現截然不同的氛圍，想要休閒感或優雅精緻都沒問題。頭上那頂圖騰漁夫帽，更添一分隨性鬆弛感。

《再婚皇后》申敏兒穿搭：隨性混搭風，美得不費力

申敏兒這套穿搭就是最夯的休閒混搭極簡風，剪裁乾淨俐落的米色洋裝、低調卻氣質爆棚，外搭一件運動風外套（懂穿都知道外套不能穿好）、把優雅與休閒完美共存。而波浪髮＋棒球帽就是隨性又不失心機的王牌組合，釋放出輕鬆悠閒卻時尚指數爆表的態度，氣場自然藏不住！

《再婚皇后》申敏兒穿搭：洋裝＋厚底靴，溫柔中帶點個性

這套洋裝讓申敏兒看起來甜而不膩口！淺駝色平口洋裝小露香肩，領口與裙擺超環繞一圈荷葉邊、俏皮又減齡，還有點高級感。穿搭關鍵就是繫上腰帶，瞬間高腰長腿人設就位，比例直接開掛，腳上那雙厚底中筒靴，帶點酷感、踩出氣勢，完美平衡上身的甜美氛圍。

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