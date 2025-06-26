奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢

▲目前物價高漲讓民眾的消費選擇漸漸改變。（圖／Unsplash、pexels、PhotoAC）

記者蔡惠如／綜合報導



在全球奢侈品市場陷入成長遲滯之際，一股以「體驗勝於擁有」為核心的消費潮流正快速興起，尤其在Z世代與千禧世代、也就是從13歲至44歲間蔚為風尚。根據多家市場研究機構報告，儘管物價持續攀升，體驗型消費如旅遊、高端餐飲、沉浸式藝術展、表演工作坊與健身課程等卻逆勢成長。





品牌顧問公司The Future Laboratory執行長接受訪問時指出：「我們發現年輕人更願意花錢買故事、買感受，而不是買東西。」一場價值5000元的沉浸式料理劇場，可能比一只同價位的設計師手拿包更具吸引力，因為前者創造出的是可分享、可紀念、可敘述的個人經驗。

▲日本teamLab打造3件科技互動藝術作品，在去年新北市兒童藝術節「怪獸王國」亮相。（圖／teamLab提供）

▲「teamLab共創！未來園」曾在國立臺灣科學教育館展出。（圖／©teamLab）

近年來，在亞洲各大城市興起的沉浸式展覽（如日本teamLab、梵谷光影體驗），以高科技與故事性場景吸引大批年輕觀眾，另有如日本「劇場型壽司」或台北的無菜單料理空間，皆強調互動性與不可複製性，都可讓人嗅到這股潮流的趨勢，業者與品牌積極投入感官經濟，因為他們發現越來越多消費者願意「買的是當下、不是東西」。

▲新光三越diamond towers板前中山。（圖／記者李毓康攝）

而社群媒體是這股體驗熱潮的擴音器，Instagram、TikTok等平台助長「分享即價值」的消費思維，年輕人投入高成本只為拍出「值得分享」的瞬間。康乃爾大學行銷學助理教授Jacqueline R. Rifkin指出，這與FOMO（錯失恐懼症）有關，許多消費動機來自於「不想錯過朋友正在體驗的精彩片段」。





這樣的趨勢，讓沉浸式體驗不再只限於娛樂，業者的持續投入也讓更多有趣的想法在增長，像是冥想旅館、聲音療癒課程、自我探索營隊等，已結合心理健康與教育，成為「有意義的奢侈」。



精品在疫情期間瘋狂的價格膨脹，似乎也將市場推向更高端、更狹隘的觸及，對於目前全球環境動盪的年輕世代，似乎也遺失了一部分未來市場的可能性。