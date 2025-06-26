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中衛美型口罩Nude Garden低調療癒　圖騰有故事

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▲中衛美型口罩Nude Garden低調療癒。（圖／各品牌提供）

▲中衛美型口罩Nude Garden低調療癒。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏季高溫潮濕、疫情陰霾仍在，日常防護與家務清潔成為多數家庭在意的重點。台灣醫療品牌中衛（CSD）與生活品牌 Goodies&co. 各自針對不同生活面向推出新品，中衛以 Henna 圖騰設計推出限量美型口罩，結合穿搭與防護；Goodies&co. 則主打高機能「超淨力除臭洗衣膠囊」，以咖啡渣與柿單寧對抗夏季衣物異味。 

▲中衛美型口罩Nude Garden低調療癒。（圖／各品牌提供）▲中衛美型口罩Nude Garden低調療癒。（圖／各品牌提供）▲中衛美型口罩Nude Garden低調療癒。（圖／各品牌提供）

迎來品牌成立第 78 年，中衛 CSD 以「遠離生活 78 事」為主題推出品牌月活動，核心新品為「Nude Garden」限量美型口罩系列，首度結合印度 Henna 圖騰與裸色設計，主打療癒與自我風格表現，共有三款圖騰包括「生命之源」、「經典曼陀羅」、「生命之花」，每盒內含 30 片（每款各 10 片），售價 399元，預計 7／1 正式開賣。

▲中衛美型口罩Nude Garden低調療癒。（圖／各品牌提供）

此外，中衛延伸療癒概念，與金色三麥合作推出生活提案活動，消費者凡加入 CSD LINE 並登錄發票，即可獲得週週啤酒兌換券，還有機會抽中最高 10 萬元旅遊金。品牌月期間另有兩件商品享 75 折、指定通路抽機票、贈送電解質粉等多重回饋，兼顧防疫與生活儀式感。

城市選物平台 Citiesocial 自有品牌 Goodies&co.近期也推出全新「超淨力除臭洗衣膠囊」，鎖定台灣夏季洗衣常見的皮脂味、汗臭與陰雨悶味問題，採用咖啡渣與柿單寧的雙植萃除臭系統，結合七合一酵素技術，有效分解複合性髒污並抑制回染與靜電，號稱清洗後衣物更耐穿也更耐味。

▲中衛美型口罩Nude Garden低調療癒。（圖／各品牌提供）

產品特別針對大容量家用需求設計，一顆膠囊可洗 9 公斤衣物，使用日本進口科技水溶膜，強調可五分鐘內完全溶解。膠囊同時通過 70 度 C 耐熱與 10 公斤抗壓測試，日常使用方便又俐落，60 入售價 750 元。

為兼顧肌膚友善與居家安全，產品不添加螢光劑、漂白劑、三氯沙與石化界面活性劑，香味則有3款低敏香調包括「拂日檀木」、「日暮玫瑰」、「晨曦風鈴」，主打自然、清新、無刺鼻負擔。業者表示新品上市期間 7／28前，推出全品項 6 折起優惠並享免運。

關鍵字：

口罩, 洗衣膠囊, 療癒, 防疫, 夏季, 中衛

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